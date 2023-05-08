Evinde çamaşır makinesi, klima ve evcil hayvan olanlar dikkat! Bilmeden sakın yapmayın! 14.517 TL para cezası!

Evinizde yer alan klimanın, buzdolabının ve çamaşır makinesinin sesi çok yüksek çıkıyorsa para cxezası alabilirsiniz. Evinde evcil hayvan olanlar, çok fazla gürültü yapanlar için para cezası yeniden gündeme geldi. İşte evinizde ceza yememek için dikkat etmeniz gerekenler...