Evinde çamaşır makinesi, klima ve evcil hayvan olanlar dikkat! Bilmeden sakın yapmayın! 14.517 TL para cezası!
Sonunda beklenen haber geldi! Evlerde kullanılan gürültülü klimalar artık ceza riskiyle karşı karşıya. Artan şikayetler üzerine, gürültü sınırını aşan klimalar için yeni bir düzenleme yapıldı. Ses seviyesi yüksek olan çamaşır makineleri de ev sahipleri için bir tehlike oluşturuyor. Komşuların şikayetleri ve rahatsızlıkları üzerine, gürültü sınırını aşan çamaşır makinelerine yönelik bir düzenleme yapıldı. İşte bu konudaki detaylar ve dikkat edilmesi gerekenler.
08.05.2023 09:03 - Son Güncelleme: 08.05.2023 09:03