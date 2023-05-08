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Evinde çamaşır makinesi, klima ve evcil hayvan olanlar dikkat! Bilmeden sakın yapmayın! 14.517 TL para cezası!

Sonunda beklenen haber geldi! Evlerde kullanılan gürültülü klimalar artık ceza riskiyle karşı karşıya. Artan şikayetler üzerine, gürültü sınırını aşan klimalar için yeni bir düzenleme yapıldı. Ses seviyesi yüksek olan çamaşır makineleri de ev sahipleri için bir tehlike oluşturuyor. Komşuların şikayetleri ve rahatsızlıkları üzerine, gürültü sınırını aşan çamaşır makinelerine yönelik bir düzenleme yapıldı. İşte bu konudaki detaylar ve dikkat edilmesi gerekenler.

takvim.com.tr
08.05.2023 09:03 - Son Güncelleme: 08.05.2023 09:03
Evinde çamaşır makinesi, klima ve evcil hayvan olanlar dikkat! Bilmeden sakın yapmayın! 14.517 TL para cezası!

Evinizde yer alan klimanın, buzdolabının ve çamaşır makinesinin sesi çok yüksek çıkıyorsa para cxezası alabilirsiniz. Evinde evcil hayvan olanlar, çok fazla gürültü yapanlar için para cezası yeniden gündeme geldi. İşte evinizde ceza yememek için dikkat etmeniz gerekenler...

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Evinde çamaşır makinesi, klima ve evcil hayvan olanlar dikkat! Bilmeden sakın yapmayın! 14.517 TL para cezası!

Komşular arasında artan gürültü şikayetleri için alınan önlem oldukça caydırıcı.

Evinde çamaşır makinesi, klima ve evcil hayvan olanlar dikkat! Bilmeden sakın yapmayın! 14.517 TL para cezası!

Evinizde bulunan beyaz eşyalar fazla ses çıkarıyorsa para cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Evinde çamaşır makinesi, klima ve evcil hayvan olanlar dikkat! Bilmeden sakın yapmayın! 14.517 TL para cezası!

2023 yılı gürültü şikayeti para cezası 4 bin 839 TL olarak belirlendi.

Evinde çamaşır makinesi, klima ve evcil hayvan olanlar dikkat! Bilmeden sakın yapmayın! 14.517 TL para cezası!

Klima ve beyaz eşya gürültüsü için 3 katına kadar para cezası ödenmesi uygun görülüyor.

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