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Haberler Trend Evde limonunuz varsa mutlaka deneyin! 15 dakikada hazır! Soslu, pamuk gibi, ağızda eriyen LİMONLU KEK TARİFİ! Yaz pikniklerinin gözdesi!

Evde limonunuz varsa mutlaka deneyin! 15 dakikada hazır! Soslu, pamuk gibi, ağızda eriyen LİMONLU KEK TARİFİ! Yaz pikniklerinin gözdesi!

Limonun ferahlatıcı tadıyla çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak bir tarifle karşınızdayız! Yaz aylarında serinlemek ve lezzet dolu anlar yaşamak isteyenler için ideal olan bu limonlu kek tarifi, damakları şenlendirecek. Hemen mutfağa geçin ve en lezzetli, ağızda eriyen limonlu kek deneyimini yaşayın. İşte size nefis tarifin detayları...

takvim.com.tr
26.06.2023 09:41 - Son Güncelleme: 26.06.2023 09:41
Evde limonunuz varsa mutlaka deneyin! 15 dakikada hazır! Soslu, pamuk gibi, ağızda eriyen LİMONLU KEK TARİFİ! Yaz pikniklerinin gözdesi!

Yaz aylarının ferahlığını sofralarınıza taşıyacak limonlu kek tarifimizle serin bir lezzet şöleni yaşayabilirsiniz. Limonun ferahlatıcı aroması ve kekin hafif dokusuyla yazın sıcak günlerinde serinlemenizi sağlayacak bu tarife bayılacaksınız. İşte tüm püf noktalarıyla yiyenlerin unutamayacağı limonlu kek tarifi...

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Evde limonunuz varsa mutlaka deneyin! 15 dakikada hazır! Soslu, pamuk gibi, ağızda eriyen LİMONLU KEK TARİFİ! Yaz pikniklerinin gözdesi!

LİMONLU KEK PÜF NOKTALARI:

Tüm malzemeler mutlaka oda ısısında olmalı (kabartma tozu, vanilya dahil)

Kek kalıbı yağlayıp unlanmalı. Fazla unu silkelenmeli.

Fırın kapağı ilk 20 dakika asla açılmamalı. Aksi halde söner. Kek piştikten sonra fırın içinde kapağı açık şekilde soğutmalı.

Evde limonunuz varsa mutlaka deneyin! 15 dakikada hazır! Soslu, pamuk gibi, ağızda eriyen LİMONLU KEK TARİFİ! Yaz pikniklerinin gözdesi!

Şeker ve yumurta 4-5 dakika şeker eriyip boza kıvamına gelene kadar çırpılmalı. Daha fazla çırpmayın, söner.

Yumuşak ve nemli bir kek için 1 su bardağı süt kullanılmalı.

Evde limonunuz varsa mutlaka deneyin! 15 dakikada hazır! Soslu, pamuk gibi, ağızda eriyen LİMONLU KEK TARİFİ! Yaz pikniklerinin gözdesi!

Malzemelere un ekledikten sonra mikseri bırakıp çırpıcı kullanılmalı ve fazla karıştırılmamalı.

Sert ve kuru bir kek için 1 su bardağı yoğurt kullanılmalı

Evde limonunuz varsa mutlaka deneyin! 15 dakikada hazır! Soslu, pamuk gibi, ağızda eriyen LİMONLU KEK TARİFİ! Yaz pikniklerinin gözdesi!

Un, kabartma tozu ve vanilya elenerek eklenmeli.

Fırın ısısı 175 dereceyi geçmemeli. Aksi takdirde kekiniz kabarmadan pişer ya da dışı pişip içi pişmez. Meyveli bir kek ise ilk 20 dakika sonrası ısı 150 dereceye düşürülmeli.

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