Etraflarındaki en küçük çıtırtıyı bile sezerler! İşte 6. hissi en kuvvetli olan burçlar!

6. hissi kuvvetli olan insanlar her zaman hayatta bir adım önde olmasıyla biliniyor. Sezgileri son derece yüksek seviyede olan bu kişiler diğer insanların ya da olayların gideceği yönü öncesinde hissetmesiyle ön plana çıkıyor. Astrolojide sezgisel burçlar olarak adlandırılan burçlar öncelikle su elementine sahip burçlar olarak tanımlanıyor. Bu burçlar duygusal, içe dönük ve sezgilerine güvenen insanlarla ilişkilendiriliyor. Hisli burçlar olarak adlandırılan burçlar, duygusal ve hassas yapısıyla biliniyor.