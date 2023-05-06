esube.işkur.gov.tr! 5 Mayıs 2023 Karayolları personel alımı başvuru ekranı: İŞKUR KGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

5 MAYIS 2023 | Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin personel alımı başvuruları devam ediyor. 2023 yılında KGM farklı meslek gruplarında yapacağı alımlar için başvuru şartlarını, kontenjanları ve branş dağılımını açıkladı. İŞKUR üzerinden alınacak başvurular esube.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden ve ALO 170'i arayarak yapılabilecek. Peki KGM 3 bin işçi alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? Karayolları personel alımı hangi illerde? İşte İŞKUR KGM başvuru ekranı ve formu! E-ŞUBE GİRİŞ İŞKUR: iskur.gov.tr Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve KONTENJANLAR!