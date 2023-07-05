Esra Rabia Ünal kimdir, kaç yaşında, gerçek ismi ne? Pembe Panter Ayşe ifşası ile sosyal medyada infial yarattı! Meğer twerk videosu...
Sosyal medya ve muhalif medyada başörtülü fenomen olarak pazarlanan Esra Rabia Ünal'ın, foyası ortaya çıktı. Ünal'ın geçtiğimiz yıllarda Adana'da yapılan bir fuhuş operasyonunda yakalandığı ortaya çıktı. Pembe Panter lakabına sahip ve gerçek adı Ayşe B. olan, sözde fenomenin daha önce de Instagram üzerinden benzer paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.
Yakın zamanda paylaşımlarıyla adeta parlatılan sözde fenomen üzerinden, İslami değerlere yönelik çürütme ve değerlerin içinin boşaltılmasına amacı taşıyan çirkin operasyon boşa çıkarıldı. Özellikle dindar kesimleri hedef alan ve benzer operasyonlarda TikTok, Instagram ve Twitter paltformalarını kullanan çevrelerin, FETÖ ve Adnan Oktar terör örgütleriyle bağlantıları dikkat çekiyor. Bu bağlantılarla şantaj, tehdit ve para sızdırma gibi suçları işleyen gruplar, dikkat çekiyor.
Sosyal medyada başörtüsüyle "Twerk" dansı yapan Esra Rabia Ünal'ın gerçek adının Ayşe Bolhatoğlu olduğu ve 5 yıl önce Adana'da ahlak polisinin yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alındığı ortaya çıktı.
İSLAM'A SALDIRDI
Son günlerde sosyal medyada başörtüsüyle "Twerk" dansı yapan ve ahlaksız pozlarıyla yüz binlerce takipçiye ulaştırılan Esra Rabia Ünal ve benzer profillerin bir operasyonun parçası olduğu ortaya çıktı.
28 ŞUBATVARİ POSTMODERN SOSYAL MEDYA OPERASYONU
Başta başörtüsü ve tesettür olmak üzere İslami değerlerin bir parçasıymış görüntüsüyle kamuoyu önüne çıkarılan ve sonrasında davranış, fotoğraf ve videolarıyla mütedeyyin insanları ve İslam'ı zan altında bırakmak üzere gerçekleştiren bu isimler dikkat çekmeye ve tepki toplamaya devam etti.