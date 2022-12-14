Eski aşklara dikkat! Mutlu son yaklaşıyor! Merkür retrosu ne zaman bitecek? Yengeç, Oğlak, İkizler, Yay en çok size zararı var...

Çünkü Merkür gerilemesinin ne zaman gerçekleşeceğini önceden bildiğimiz için, takvimimizde, projelerimiz ve hedeflerimizle yolda kalmamıza yardımcı olacak güçlü bir işaretleyici haline gelebilir.

Örneğin, her Merkür gerilemesinde iletişim, karar verme, mesleki yaşam, seyahat, vb. İşlerimizde nasıl yaptığımızdan bir ay önce kendimize sorabilir ve bu işlerde tamamlamak istediğimiz herhangi bir iş olup olmadığını kendinize sorabilirsiniz.

Hata yapmanıza neden olan kafa yapınızı ve hayat görüşlerinizi bu Merkür gerilemesinde değiştirebilirsiniz. Bazı şeyleri telafi edemeyebilirsiniz ama en azından bir daha tekrarlamamanıza olanak sağlayacaktır.