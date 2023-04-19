Eski adetleri unutun! 30 dakikada soğuk baklava tarifi! Ramazan Bayramı'na özel kolay, pastane usulü, hazır yufkadan kolay SOĞUK BAKLAVA!
Ramazan Bayramı'nda şerbetli tatlı yemekten sıkılanlara oldukça lezzetli bir tarifle geldik. Soğuk baklava hem hafif olmasıyla hem de lezzetiyle son zamanların en popüler tatlıları arasında yer alıyor. İşte Ramazan Bayramı'na özel soğuk baklava tarifi...
19.04.2023 09:16 - Son Güncelleme: 19.04.2023 09:16
En popüler tatlılardan bir olan Soğuk Baklava artık bayram için de ilk tercih edilenler arasında bulunuyor. Bayrama özel en pratik haliyle soğuk baklava tarifini sizler için derledik.
SOĞUK BAKLAVA TARİFİ
ŞERBETİ HAZIRLAYIN
Soğuk baklava tarifine öncelikle şerbeti hazırlayarak başlayalım. Bunun için tencereye sütü ve şekeri alın, kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın, bu şekilde 15 dakika daha kaynatın.