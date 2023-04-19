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Eski adetleri unutun! 30 dakikada soğuk baklava tarifi! Ramazan Bayramı'na özel kolay, pastane usulü, hazır yufkadan kolay SOĞUK BAKLAVA!

Ramazan Bayramı'nda şerbetli tatlı yemekten sıkılanlara oldukça lezzetli bir tarifle geldik. Soğuk baklava hem hafif olmasıyla hem de lezzetiyle son zamanların en popüler tatlıları arasında yer alıyor. İşte Ramazan Bayramı'na özel soğuk baklava tarifi...

takvim.com.tr
19.04.2023 09:16 - Son Güncelleme: 19.04.2023 09:16
Eski adetleri unutun! 30 dakikada soğuk baklava tarifi! Ramazan Bayramı’na özel kolay, pastane usulü, hazır yufkadan kolay SOĞUK BAKLAVA!

En popüler tatlılardan bir olan Soğuk Baklava artık bayram için de ilk tercih edilenler arasında bulunuyor. Bayrama özel en pratik haliyle soğuk baklava tarifini sizler için derledik.

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Eski adetleri unutun! 30 dakikada soğuk baklava tarifi! Ramazan Bayramı’na özel kolay, pastane usulü, hazır yufkadan kolay SOĞUK BAKLAVA!

SOĞUK BAKLAVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 paket baklavalık yufka (800g)

150g tereyağı

3/4 (bir yarım+bir çeyrek) çay bardağı sıvı yağ (1 çay bardağından biraz az)

Eski adetleri unutun! 30 dakikada soğuk baklava tarifi! Ramazan Bayramı’na özel kolay, pastane usulü, hazır yufkadan kolay SOĞUK BAKLAVA!

Şerbeti için

2 su bardağı şeker

1 su bardağı su

2 su bardağı süt

Arası için

1 kâse iri çekilmiş fıstık (dilerseniz fındık ya da ceviz de kullanabilirsiniz)

Eski adetleri unutun! 30 dakikada soğuk baklava tarifi! Ramazan Bayramı’na özel kolay, pastane usulü, hazır yufkadan kolay SOĞUK BAKLAVA!

SOĞUK BAKLAVA TARİFİ

ŞERBETİ HAZIRLAYIN

Soğuk baklava tarifine öncelikle şerbeti hazırlayarak başlayalım. Bunun için tencereye sütü ve şekeri alın, kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın, bu şekilde 15 dakika daha kaynatın.

Eski adetleri unutun! 30 dakikada soğuk baklava tarifi! Ramazan Bayramı’na özel kolay, pastane usulü, hazır yufkadan kolay SOĞUK BAKLAVA!

YUFKALARI DİZİN

Diğer yandan tereyağını ve sıvı yağı tavada eritin. Yağ ılıdıktan sonra tatlı tepsisini yağlayın. Baklava hamurlarını üçerli olacak şekilde tepsiye dizin. Her 3 katta bir araları yağlayın. 3 katta bir yağlanan yufkalara 15. Kata ulaştığında arasına fıstık serpin.

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