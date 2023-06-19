Eşi benzerine rastlanmadı! Devasa boyutta balık Çanakkale'de yakalandı: Bu denizde ilk kez...
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde balıkçılık yapan İlker Özdemir, Saros Körfezi'ne açılarak balık avına çıktı ve beklenmedik bir keşif yaptı. Özdemir, 11 metrelik teknesiyle Zürafa Kayalıkları bölgesine ağ attıktan sonra, yaklaşık 1,5 metre boyunda ve 50 kilogram ağırlığında devasa bir fener balığıyla karşılaştı.
Saros Körfezi'ndeki Zürafa Kayalıkları civarında 50 kilograma yaklaşan bir fener balığı yakaladıklarını belirten Özdemir, "Bu 50 kiloluk fener balığı, tarihte belki de bu boyutta ilk defa karşımıza çıktı" şeklinde konuştu.
Çanakkale'nin Saros Körfezi'nde yapılan bu keşif, balıkçı İlker Özdemir'in heyecanını ve denizlerin gizemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu devasa fener balığıyla ilgili haber, balıkçılık dünyasında ve doğa meraklıları arasında büyük ilgi uyandıracak gibi görünüyor.
Denizlerimizdeki canlı türlerinin büyüleyici çeşitliliği içerisinde, dikkat çeken ve ilgi uyandıran türlerden biri de fener balığıdır. Sıradışı görünümü ve benzersiz özellikleriyle bilinen fener balığı, hem bilim insanlarını hem de doğa severleri etkisi altına alıyor. İşte fener balığı hakkında ilginç detaylar...