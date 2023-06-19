Eşi benzerine rastlanmadı! Devasa boyutta balık Çanakkale’de yakalandı: Bu denizde ilk kez...

Özdemir, bu muazzam balığı "muhteşem" olarak nitelendirirken, bölgede daha önce böyle bir balıkla karşılaşmadığını ifade etti. Kendisinin tüm Türkiye'nin bu haberi duymasını istediğini vurgulayan Özdemir, "Bu denizlerde böyle canlılar var. Harika bir balık" şeklinde konuştu.