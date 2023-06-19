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Eşi benzerine rastlanmadı! Devasa boyutta balık Çanakkale'de yakalandı: Bu denizde ilk kez...

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde balıkçılık yapan İlker Özdemir, Saros Körfezi'ne açılarak balık avına çıktı ve beklenmedik bir keşif yaptı. Özdemir, 11 metrelik teknesiyle Zürafa Kayalıkları bölgesine ağ attıktan sonra, yaklaşık 1,5 metre boyunda ve 50 kilogram ağırlığında devasa bir fener balığıyla karşılaştı.

19.06.2023 16:29 - Son Güncelleme: 19.06.2023 16:29
Eşi benzerine rastlanmadı! Devasa boyutta balık Çanakkale’de yakalandı: Bu denizde ilk kez...

Ağı çeken Özdemir, ağa takılan bu büyük boyutlu fener balığını görünce oldukça şaşırdı. Zorlu bir çaba sonucunda balığı tekneye almayı başaran Özdemir, bu nadir keşif karşısında büyük bir heyecan yaşadı.

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Eşi benzerine rastlanmadı! Devasa boyutta balık Çanakkale’de yakalandı: Bu denizde ilk kez...

Saros Körfezi'ndeki Zürafa Kayalıkları civarında 50 kilograma yaklaşan bir fener balığı yakaladıklarını belirten Özdemir, "Bu 50 kiloluk fener balığı, tarihte belki de bu boyutta ilk defa karşımıza çıktı" şeklinde konuştu.

Eşi benzerine rastlanmadı! Devasa boyutta balık Çanakkale’de yakalandı: Bu denizde ilk kez...

Özdemir, bu muazzam balığı "muhteşem" olarak nitelendirirken, bölgede daha önce böyle bir balıkla karşılaşmadığını ifade etti. Kendisinin tüm Türkiye'nin bu haberi duymasını istediğini vurgulayan Özdemir, "Bu denizlerde böyle canlılar var. Harika bir balık" şeklinde konuştu.

Eşi benzerine rastlanmadı! Devasa boyutta balık Çanakkale’de yakalandı: Bu denizde ilk kez...

Çanakkale'nin Saros Körfezi'nde yapılan bu keşif, balıkçı İlker Özdemir'in heyecanını ve denizlerin gizemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu devasa fener balığıyla ilgili haber, balıkçılık dünyasında ve doğa meraklıları arasında büyük ilgi uyandıracak gibi görünüyor.

Eşi benzerine rastlanmadı! Devasa boyutta balık Çanakkale’de yakalandı: Bu denizde ilk kez...

Denizlerimizdeki canlı türlerinin büyüleyici çeşitliliği içerisinde, dikkat çeken ve ilgi uyandıran türlerden biri de fener balığıdır. Sıradışı görünümü ve benzersiz özellikleriyle bilinen fener balığı, hem bilim insanlarını hem de doğa severleri etkisi altına alıyor. İşte fener balığı hakkında ilginç detaylar...

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