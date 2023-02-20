Erteleme sonrası KISMİ EMEKLİLİK defteri dürüldü! EYT 5000, 5975 + 3600 gün SİFTAH YAPILDI! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye EYT'de yeni çağ başlıyor!
EYT son dakika gelişmeleri yaşanan Kahramanmaraş depreminin ardından merak ediliyor. TBMM'deki milletvekilleri bölgede incelemelerde bulunmak ve çalışmalara katılmak amacıyla Meclis çalışmalarına ara verdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile birlikte emekli olma hakkı elde edecekler ise son gelişmeleri merak ediyor. Son olarak düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek Meclis Genel Kurulu onayına kalmıştı. Onay işleminin tamamlanmasıyla Resmi Gazete'de yayınlanacak ve başvurular alınacak. EYT başvuruları için çok az bir zaman kala son düzlükte yeni güncellemeler merak ediliyor. EYT'de 5000 gün ile emekli olabilecek birçok kişi aynı zamanda 4000, 3600 gün ile kısmi emeklilik şartlarını araştırmaya başladı. Peki, EYT başvuruları ne zaman başlayacak? EYT kısmi emeklilik şartları neler? İşte EYT son dakika gelişmeleri.
EYT son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Yaşanan Kahramanmaraş depremi sonrası ertelenen EYT için çalışmaların nasıl ilerleyeceği araştırıldı. EYT 3600, 5000 gün, kısmi emeklilik ve EYT maaşları hakkında detaylar netleşti. EYT 5000 gün mü, şartları ne soruları, 4 maddelik EYT yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulmasıyla birlikte vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2'si yürürlük maddesi olmak üzere 4 maddelik EYT yasa teklifinin detayları belli oldu. Son olarak düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek Meclis Genel Kurulu onayına kalmıştı. Onay işleminin tamamlanmasıyla Resmi Gazete'de yayınlanacak ve başvurular alınacak. EYT çalışmaları için gözler kritik tarihe çevrildi. EYT kısmi emeklilik şartları için son düzlüğe girildi. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? EYT kısmi emeklilik şartları neler? İşte 18 Şubat 2023 EYT son dakika gelişmeleri...
EYT 5000 gün mü, şartları ne soruları, 4 maddelik EYT yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulmasıyla birlikte vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2'si yürürlük maddesi olmak üzere 4 maddelik EYT yasa teklfinin detayları belli oldu.
Deprem felaketinin ardından EYT çalışmalarına ara verildi. Prim günü, sigortalılık süresi ve sigorta girişi gibi şartları tamamlayanlar çalışmaların tekrar başlayacağı tarihi merak ediyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremden çevre illerde etkilendi.
Meclis çalışmalarına ara verirken deprem günü yapılması beklenen Kabine Toplantısı da ertelendi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinden faydalanacak vatandaşlar ise son gelişmeleri yakından takip ediyor. EYT düzenlemesi son olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alındı ve kabul edildi.