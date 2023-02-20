Erteleme sonrası KISMİ EMEKLİLİK defteri dürüldü! EYT 5000, 5975 + 3600 gün SİFTAH YAPILDI! SSK, Bağ-Kur, 4C’liye EYT’de yeni çağ başlıyor!

Meclis çalışmalarına ara verirken deprem günü yapılması beklenen Kabine Toplantısı da ertelendi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinden faydalanacak vatandaşlar ise son gelişmeleri yakından takip ediyor. EYT düzenlemesi son olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alındı ve kabul edildi.