Erken emeklilik isteyenler dikkat! Bu formül işe giriş tarihinizi öne çekecek! EYT’ye bile gerek yok! Milyonlarca çalışanın kaçırdığı o detay!

Türkiye'de milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurmaya devam ediyor. Erken emeklilik amacıyla SGK doğrultusundan yayılan çoğu program bu vatandaşlar yararlı olurken, çoğu vatandaş ise olduğu meslek grubuna göre tanınmış özel hakları tam olarak bilmiyor. Staj sürelerinin de emeklilik süresinden sayılmasını sağlayacak teknik ise ilgi çekti!