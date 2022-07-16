Erken emeklilik için yeni formül geldi! Nasıl erken emekli olunur? Kıdem tazminatı ve 3600 erken emekliliği nasıl etkileyecek?

Erken emeklilikte 3600 ayrıntıyı son dönemde sık sık konuşulmaya başladı. 15 senelik hizmet zamanı ile uygulanabilecek emeklilik kapsamında sene koşulu ise ilgi çekiyor. Erken emeklilikle alakalı olarak çoğu kesimden SGK'lılar değişik yöntemleri ve az tanınan detayları incelemeye devam ediyor. Bilindiği üzere emeklilik amacıyla bütün sigorta kollarında belirli şartların sağlanması gerekiyor. Bu şartları sağlamayanların erken ya da normal sürede emeklilik hakkı elde etmesi olası değil. Çok sayıda vatandaş ise erken emeklilikten nasıl yararlanabileceğini araştırıyor.