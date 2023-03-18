Erken emekli olmayı gönülden isteyenlere flaş haber! 1999 yılı öncesinde sigorta girişi olanlara bayram ettirecek gelişme! İşte şartlar ve detaylar

Erken emeklilik, bir çalışanın normal emeklilik yaşından önce emekli olabilmesi için sunulan bir seçenektir. Bu seçenek genellikle çalışanların sağlık sorunları veya iş koşulları nedeniyle normal emeklilik yaşına ulaşamayacakları durumlarda sunulur. Erken emeklilik için belli şartlar vardır. Bunlar arasında en önemli olanlar 3600 prim gün sayısı ve 10-15 yıl arasında sigortalı olmak şartlarıdır. Bu şartları yerine getiren çalışanlar, erken emeklilik hakkına sahip olabilirler.