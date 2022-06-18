Erişime açıldı! Online olarak başvur paranı anında al! Bayram öncesi ilaç gibi geldi! Binlerce lira yatıyor

Bu kapsamda hem özel sektör çalışanlarına hem kamu sektörü çalışanlarına hem de emekli vatandaşlara farklı kategoriler altında kredi hizmeti sunan banka, mevcut kredi kampanyalarının arasına bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Banka, "Mini Kredi" ismini vermiş olduğu yeni kredi kampanyasının ayrıntılarını paylaştı.