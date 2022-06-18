Erişime açıldı! Online olarak başvur paranı anında al! Bayram öncesi ilaç gibi geldi! Binlerce lira yatıyor

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Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından olan Halk Bankası, yeni dönemde artan nakit ihtiyaçlarına karşın iki yeni güncel kredi kampanyası geliştirdiğini açıkladı. Bankanın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan kredi paketlerinden birinin emekli vatandaşları, diğerinin ise çalışan vatandaşları kapsadığı belirtildi. İşte Halk Bankası'nın kredi hizmetlerine ilişkin ayrıntılar
Halk Bankası'ndan Çalışan Vatandaşlara Mini Kredi Kampanyası 2022
Ülkemizin en köklü bankalarından biri olan ve kamu bankası statüsünde hizmet veren Halk Bankası, yeni dönemde artan nakit ihtiyaçlarına karşın vatandaşın yanında yer almaya devam ediyor.
Bu kapsamda hem özel sektör çalışanlarına hem kamu sektörü çalışanlarına hem de emekli vatandaşlara farklı kategoriler altında kredi hizmeti sunan banka, mevcut kredi kampanyalarının arasına bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Banka, "Mini Kredi" ismini vermiş olduğu yeni kredi kampanyasının ayrıntılarını paylaştı.
Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan Mini Kredi kampanyasının, çalışan vatandaşları kapsadığı bilgisi kaydedildi. 5 bin TL'lik üst limit ile sınırlandırılmış olan kredi kampanyası için taksi ödemelerinin artan, azalan, eşit veya 3 ayda bir ödenebileceği açıklandı.