En yüksek bağışı kim yaptı? Omuz Omuza deprem kampanyası toplanan bağış miktarı kaç TL? İSİM İSİM LİSTE!
"Omuz Omuza deprem kampanyası ne kadar bağış toplandı? Omuz Omuza kampanyası toplanan bağış miktarı açıklandı mı, kaç TL?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Fedarasyonu önceliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin yaralarını sarabilmek için yardım toplanıyor. İşte bağış miktarlarına dair merak edilenler.
Omuz Omuza kampanyası hakkında aramalar hız kazandı. Vatandaşlar, "Omuz Omuza kampanyası ne kadar bağış toplandı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketiyle birlikte yaralar sarılmaya devam ediliyor. Spor camiası "Omuz Omuza" kampanyasıyla bir araya geldi. Peki, Omuz Omuza kampanyası ne kadar bağış toplandı? Omuz Omuza deprem kampanyası toplanan bağış miktarı kaç TL? Kim, ne kadar bağış yaptı? İSİM İSİM LİSTE!
Omuz Omuza Yardım Kampanyası ile ilgili bilgiler araştırma konusu. Türkiye Futbol Fedarasyonu önceliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin yaralarını sarabilmek için yardım toplanıyor. Futbola ve spora gönül veren birçok kulüp başkanı, Teknik Direktör ve Futbolcu bu özel gecede yardım topluyor. Kampanya çerçevesinde 15 Haziran'a kadar Süper Lig takımları 13 özel maç yapacak.
OMUZ OMUZA KAMPANYASI DETAYLARI
Omuz Omuza Yardım Kampanyası bu akşam saat 20:00'de birçok TV kanalında yayımlanıyor. 20:00'de başlayan program saat 01:00'e kadar devam ediyor. BeiN Sports, A Spor, Tivibu Spor, TV 8,5 ve Sports TV'nin ortak canlı yayınla gerçekleştirilen kampanya, kulüp televizyonlarının yanı sıra TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor, Lig Radyo'dan naklen yayınlanıyor. Ayrıca birçok dijital medya kanalı da geceyi canlı olarak izleyicilerine aktarıyor.
KİM NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?
TFF, toplam 85 milyon TL bağışlayarak Omuz Omuza kampanyasını başlattı.
Cantürk Alagöz, Iğdır FK adına Omuz Omuza bağış kampanyasına 5 milyon TL bağışladı.
Mehmet Ziylan, Flo Ayakkabı adına Omuz Omuza bağış kampanyasına 5 milyon TL bağışladı.
Trendyol, Omuz Omuza bağış kampanyasına 50 milyon TL bağışladı.
Göksel Gümüşdağ, Başakşehir adına 2 Milyon TL'lik daha yardımda bulunduğunu açıkladı.
(Yeniköy Motors) Nevzat Kaya: 3 Milyon TL
Bodrumspor futbolcuları adına: 1 milyon TL
Elif Elmas, Napoli'den takım arkadaşları ile birlikte 100 bin Euro bağışladı.
Eyüpspor toplamda 5 milyon TL bağışladı.
Adana Demirspor 10 milyon TL bağışladı.
Samsunspor 5 milyon TL bağışladı.
Rezan Epözdemir 2 milyon TL bağışladı.
Passolig 5 milyon TL bağışladı
Westerlo 10 milyon TL bağışladı.