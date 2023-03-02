En yüksek bağışı kim yaptı? Omuz Omuza deprem kampanyası toplanan bağış miktarı kaç TL? İSİM İSİM LİSTE!

Omuz Omuza Yardım Kampanyası ile ilgili bilgiler araştırma konusu. Türkiye Futbol Fedarasyonu önceliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin yaralarını sarabilmek için yardım toplanıyor. Futbola ve spora gönül veren birçok kulüp başkanı, Teknik Direktör ve Futbolcu bu özel gecede yardım topluyor. Kampanya çerçevesinde 15 Haziran'a kadar Süper Lig takımları 13 özel maç yapacak.