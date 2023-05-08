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Haberler Trend En uygun SIFIR ARABA fiyatları! MAYIS FAVORİLERİ belli oldu! 2023 Kia Picanto, Rio, Hyundai i10, i20, Renault Clio, Taliant GÜNCEL FİYAT listesi...

En uygun SIFIR ARABA fiyatları! MAYIS FAVORİLERİ belli oldu! 2023 Kia Picanto, Rio, Hyundai i10, i20, Renault Clio, Taliant GÜNCEL FİYAT listesi...

En uygun sıfır araba fiyatları otomobil almak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte markalar fiyatlarında güncelleme yaptı. Bu nedenle güncel yeni listeler hakkında araştırmalar hızlandı. En uygun sıfır otomobiller arasında yer alan Kia Picanto ve Hyundai i10'un fiyat listesini sizler için derledik. İşte Mayıs 2023 sıfır otomobil fiyatları...

takvim.com.tr
08.05.2023 14:03 - Son Güncelleme: 08.05.2023 14:03
En uygun SIFIR ARABA fiyatları! MAYIS FAVORİLERİ belli oldu! 2023 Kia Picanto, Rio, Hyundai i10, i20, Renault Clio, Taliant GÜNCEL FİYAT listesi...

Mayıs ayı sıfır otomobil fiyatları araba almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Yeni fiyat listesinin güncellenmesinin ardından en sevilen uygun fiyatlı araba modellerini sizler için derledik. İşte 2023 en uygun sıfır arabalar....

GALERİ DEVAM EDİYOR
En uygun SIFIR ARABA fiyatları! MAYIS FAVORİLERİ belli oldu! 2023 Kia Picanto, Rio, Hyundai i10, i20, Renault Clio, Taliant GÜNCEL FİYAT listesi...

KIA PICANTO 2023 MAYIS FİYAT LİSTESİ

Kia PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT 624.000
Kia PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT 629.000
En uygun SIFIR ARABA fiyatları! MAYIS FAVORİLERİ belli oldu! 2023 Kia Picanto, Rio, Hyundai i10, i20, Renault Clio, Taliant GÜNCEL FİYAT listesi...

Kia PICANTO Cool 1.0L 67 PS AMT 638.000

Kia Picanto Feel 1.2L 84 PS AMT 638.000

En uygun SIFIR ARABA fiyatları! MAYIS FAVORİLERİ belli oldu! 2023 Kia Picanto, Rio, Hyundai i10, i20, Renault Clio, Taliant GÜNCEL FİYAT listesi...

DACIA

Dacia Yeni Sandero Stepway: 618.000 TL

Dacia Yeni Duster: 679.900 TL

Dacia Yeni Jogger: 730.000 TL

Dacia Yeni Sandero: 634.900 TL

En uygun SIFIR ARABA fiyatları! MAYIS FAVORİLERİ belli oldu! 2023 Kia Picanto, Rio, Hyundai i10, i20, Renault Clio, Taliant GÜNCEL FİYAT listesi...

HYUNDAI

Hyundai Ioniq 5: 1.515.000 TL

Hyundai i10: 445.000 TL

Hyundai i20: 545.000 TL

Hyundai Elentra: 790.000 TL

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