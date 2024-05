En güzel, duygusal, özlü sözler! 2024 Eşe, sevgiliye en anlamlı, romantik, aşk sözleri ve mesajları! Derin, kısa, uzun aşk cümleleri...

💖 "Seninle her anım bir hazine, çünkü seninle geçirdiğim her an benim için değerli." 👀 "Gözlerinle dünyayı görebilmek için sonsuza kadar bakabilirim." 🌟 "Seninle her an, dünyanın en güzel anı." ❤️ "Kalbim seninle çarpar, seninle mutlu olur, seninle yaşar."

3

📅 "Seninle geçen her gün, bir ömre bedel."

👫 "Sen benim için sadece bir sevgili değil, aynı zamanda en iyi dostumsun."

🎶 "Seninle her dakika, hayatımın en güzel melodisi."

😊 "Senin gülüşün, benim için dünyanın en büyük hazine."

🧚‍♀️ "Seninle her an, bir peri masalı gibi."

📝 "Seninle hayat, birlikte yazdığımız en güzel hikaye."

⏳ "Seninle her an, birlikte geçirdiğimiz ömre bedel."