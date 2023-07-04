En çok 4 burç nasiplenecek! Uranüs ve Satürn etkisi kasıp kavuracak... 3 Temmuz dolunayı 13'üne kadar devam edecek!
Dolunay, astrolojide önemli bir olay olarak kabul edilir ve içsel benliğinizi temsil eden Ay ile dışsal benliğinizi temsil eden Güneş arasında karşıt açı oluşturduğunda, önemli bir enerji etkisi yaratır. Bu durum, içsel kargaşaların ortaya çıkmasına ve sizi harekete geçmeye zorlamasına neden olabilir. Dolunay, içsel dünyanızda bir çatışma ve kargaşa hissi yaratabilir. Bu dönemde, duygusal zorluklar, içsel sorgulamalar ve kararsızlık yaşayabilirsiniz. Dolunayın etkisi altında, duygusal açıdan dalgalanmalar yaşanabilir ve iç dünyanızda yoğun hislerin ortaya çıkması muhtemeldir.
3 Temmuz 2023 saat 14.38 sularında gerçekleşecek dolunayın etkileri en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Dolunay her zaman, içsel benliğinizin yöneticisi olan ay, dışsal benliğinizin yöneticisi olan güneşle karşıt açı oluştururken, iç kargaşa yaratır ve sizi harekete geçmeye zorlarken gerçekleşir. Bugün itibariyle 13 Temmuz'a kadar hissedilecek olan dolunayın burçlara etkilerini sizler için derledik. İşte 3 Temmuz 2023 dolunayı burçlara etkileri...
DOLUNAYI EN ÇOK HİSSEDECEK 4 BURÇ
İKİZLER
Güneş dönüşünüz devam ediyor, bu da size kendinize güvenmenizi ve daha iyi bir insan olma yeteneğinize inanmanızı hatırlatıyor. Ancak Yay burcundaki dolunay dikkatinizi bire bir ilişkilerinize çekiyor. Müttefikler, düşmanlar, eşler ve iş ortaklarından oluşan yedinci evinizde yer alan bu ay olayı, sizi ilişki dinamikleriniz söz konusu olduğunda neyin işe yarayıp yaramadığını fark etmeye zorluyor. Bir ilişkinin temeli zayıf ve güvenilmez ise, bu dolunay bardağı taşıran son damla olabilir. Ancak, siz ve partneriniz sorumluluk almaya istekliyseniz ve ortada buluşursanız, bu dolunay ilişkinizin gerçekte ne kadar güçlü olduğunu anlamanızı sağlayacak,
BAŞAK
Kariyerinizde daha fazla nüfuz kazanmak ve kendinizi başarıya doğru daha da ileriye götürmek için çok çalışıyorsunuz. Ancak, özellikle işkolik kisvesi altında kişisel hayatınızdaki sorunlardan kaçınıyorsanız, oyunu kazanmak hayatınızdaki en önemli şey değildir. Odak noktanızı dördüncü aile ve soy evinize getiren Yay burcundaki dolunay, nereden geldiğiniz veya kiminle akraba olduğunuz üzerinde hiçbir kontrolünüzün olmadığını anlamanızı istiyor. Ve evdeki baskı nedeniyle tıkanmış hissediyor olsanız da, nerede olursa olsun kendi ev fikrinizi oluşturma gücüne sahipsiniz. Adresinizden memnun değilseniz veya ailenizle anlaşamıyorsanız, bu dolunay size bu konuda bir şeyler yapmaya başlamanız için ilham verecek (şu ya da bu şekilde). Ne de olsa Başaklar evde büyür,Aylık burcunuzun tamamını buradan okuyun .
YAY
Bu muhteşem ve görkemli dolunay tamamen seninle ilgili Sağ. Şovun yıldızı sizsiniz ve herkes söyleyeceklerinizi ve bugünlerde neler yaptığınızı duymak için izliyor! Bu dolunay benliğinizin ilk evine ışık tuttuğu için, kendi yansımanıza derinlemesine bakmanızı ve dönüşmekte olduğunuz kişiye yakından bakmanızı teşvik edecek. Geçmişte hatalar yapmış olman, daha önce olduğun kişi olduğun anlamına gelmez. Bu dolunayın size büyüdüğünüz tüm yolları (ve büyüdüğünüz tüm yolları) göstermesine izin verin. Dolunay her zaman bir değişim ve tamamlanma anı olduğu için, hayatınızda doruk noktasına ulaşan bir anın ortaya çıkmasına hazırlanın. Tuttuğunuzun farkında olmadığınız bastırılmış duygularınızı serbest bırakıyor olabilirsiniz. Duygusal hissettiğiniz için kendinizi cezalandırmayın Yay burcu.Aylık burcunuzun tamamını buradan okuyun .
BALIK
Yay burcundaki dolunay, 10. kariyer ve itibar evinize güç getiriyor, sosyal konumunuza ışık tutuyor. Mesleki hedeflerinizi yeniden düşünüyor ve bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ediyor olabilirsiniz. Rotasından sapan bir gemiyi döndürmek asla kolay değildir, ancak yanlış yönde devam etmekten daha iyidir. Özellikle şimdi başlarsanız, kariyerinizde inanılmaz bir şeyler yapmak için çok fazla potansiyeliniz var! Ancak bu, işler zorlaştığında da işi bırakmak anlamına gelmez. Önünüzdeki yol engellerle, zorluklarla ve düpedüz hayal kırıklıklarıyla dolu, ancak fırtınayı atlatmaya istekli değilseniz, bunu ne kadar hak ettiğinizi başka nasıl kanıtlayabilirsiniz? Aylık burcunuzun tamamını buradan okuyun.