En büyük depremin üstünden 129 yıl geçti! İstanbul'da zemini en sağlam ve zayıf ilçeleri tespit edildi! Beklenen büyük İstanbul depremi için asıl kritik nokta...
İstanbul'da zeminin en sağlam ve en zayıf ilçeleri hakkında yapılan değerlendirmeler son aylarda merak konusu oldu. Bilindiği üzere her ilçenin kendisine ait zemin özellikleri bulunuyor. İstanbul'da özellikle 99 depremi öncesi binalar büyük risk taşıyor. Kahramanmaraş'taki depremin ardından büyük İstanbul depremi için hazırlıklar başladı. Herhangi bir deprem durumunda bile zemin yapılarının dayanıklılığı, binanın yapısına, inşa edildiği malzemelere ve yapıldığı döneme bağlı olarak değişebiliyor.
En büyük depremin üstünden 129 yıl geçti! İstanbul'da zemini en sağlam ve zayıf ilçeleri tespit edildi! Beklenen büyük İstanbul depremi için asıl kritik nokta için o ilçeler işaret edildi. İstanbul'da bazı ilçeler diğer ilçelere göre daha sağlam zeminlere inşa edildi. Örneğin Beykoz, Çekmeköy, Şile, Beylikdüzü gibi ilçelerde yer alan bölgeler diğerlerine göre daha sağlam görülüyor. Herhangi bir deprem durumunda bile zemin yapılarının dayanıklılığı, binanın yapısına, inşa edildiği malzemelere ve yapıldığı döneme bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. İşte İstanbul'un zemini en sağlam ve zayıf ilçeleri!
BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ...
6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Türkiye deprem risk haritası ve fay hatları merak edildi. Özellikle İstanbul ve çevresindeki fay hatları araştırılıyor.
İstanbul'da özellikle 99 depremi öncesi binalar büyük risk taşıyor. Riskli binaların dönüşümü içinse sağlam zeminli bölgelerin seçilmesi bekleniyor.