En büyük depremin üstünden 129 yıl geçti! İstanbul'da zemini en sağlam ve zayıf ilçeleri tespit edildi! Beklenen büyük İstanbul depremi için asıl kritik nokta için o ilçeler işaret edildi. İstanbul'da bazı ilçeler diğer ilçelere göre daha sağlam zeminlere inşa edildi. Örneğin Beykoz, Çekmeköy, Şile, Beylikdüzü gibi ilçelerde yer alan bölgeler diğerlerine göre daha sağlam görülüyor. Herhangi bir deprem durumunda bile zemin yapılarının dayanıklılığı, binanın yapısına, inşa edildiği malzemelere ve yapıldığı döneme bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. İşte İstanbul'un zemini en sağlam ve zayıf ilçeleri!