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Haberler Trend En az ilkokul mezunu 127 bin 591 personel alınacak! İŞKUR müjdeyi verdi! Bekçi, büro memuru, sağlık personeli, garson...

En az ilkokul mezunu 127 bin 591 personel alınacak! İŞKUR müjdeyi verdi! Bekçi, büro memuru, sağlık personeli, garson...

İŞKUR personel alımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. 127 bin kişilik alım yapılacağını duyanalr konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İŞKUR işçi alımı başvuruları ne zaman sorusuna cevap almak ve konu hakkında detayları için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr
24.06.2022 09:20 - Son Güncelleme: 24.06.2022 09:20
En az ilkokul mezunu 127 bin 591 personel alınacak! İŞKUR müjdeyi verdi! Bekçi, büro memuru, sağlık personeli, garson...

İŞKUR işçi alımları çalışmak isteyenler tarafından oldukça aratılıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İŞKUR işçi alımı ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, İŞKUR işçi alımı ne zaman? İŞKUR işçi alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

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En az ilkokul mezunu 127 bin 591 personel alınacak! İŞKUR müjdeyi verdi! Bekçi, büro memuru, sağlık personeli, garson...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran ayına ilişkin dev personel alım ilanları da yayımladı. İŞKUR'un bugün itibari ile yayımladığı ilanlara göre toplam 127 bin 591 personel alımı yapılacak. Bu personel alımları birçok kadroda yapılırken hastane çalışanı, garson, işçi ve güvenlik görevlisi gibi kadrolar oldukça ilgi çekti. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara göre en az ilkokul mezunu vasıflı ya da vasıfsız personel alımı yapılacak. Söz konusu ilanlara 65 yaşına kadar olan erkek ve kadın adayların başvuru yapabildiği bildirildi.

En az ilkokul mezunu 127 bin 591 personel alınacak! İŞKUR müjdeyi verdi! Bekçi, büro memuru, sağlık personeli, garson...

EN AZ İLKOKUL MEZUNU 127 BİN PERSONEL ALIMI YAPILIYOR
kamupersonelinet'te yer alan habere göre; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü üzerinden 127 bin 591 personel alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR personel alımlarına göre büro memuru, bekçi, sağlık personeli, hastane personeli gibi birçok kadroda personel alımı yapıldığı başvuruların ise elektronik ortamlardan yapılacağı duyuruldu.

En az ilkokul mezunu 127 bin 591 personel alınacak! İŞKUR müjdeyi verdi! Bekçi, büro memuru, sağlık personeli, garson...
ARANAN KOŞULLAR
Söz konusu ilanlara başvuru yapacak olan adaylarda bazı koşullar arandığı belirtildi ve adayların ilanlara göre belirlenen özel şartlara uyum sağlaması gerekiyor.
Genel şartlar ise şu şekilde:
18 yaşını doldurmuş olmak.
Kamusal haklardan mahrum olmamak.
2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
En az ilkokul mezunu 127 bin 591 personel alınacak! İŞKUR müjdeyi verdi! Bekçi, büro memuru, sağlık personeli, garson...

En az ilköğretim mezunu olmak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

En az ilkokul mezunu 127 bin 591 personel alınacak! İŞKUR müjdeyi verdi! Bekçi, büro memuru, sağlık personeli, garson...

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Aşağıda verilen link üzerinden açılan sayfada ilanlar yer alıyor. İstenilen pozisyonun içine girerek ilanların detayları görüntüleyebilir ve yukarıda bulunan e-Devlet ile giriş kısmından giriş yaparak özgeçmiş oluşturmak sureti ile başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

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