En az ilkokul mezunu 127 bin 591 personel alınacak! İŞKUR müjdeyi verdi! Bekçi, büro memuru, sağlık personeli, garson...
İŞKUR personel alımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. 127 bin kişilik alım yapılacağını duyanalr konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İŞKUR işçi alımı başvuruları ne zaman sorusuna cevap almak ve konu hakkında detayları için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran ayına ilişkin dev personel alım ilanları da yayımladı. İŞKUR'un bugün itibari ile yayımladığı ilanlara göre toplam 127 bin 591 personel alımı yapılacak. Bu personel alımları birçok kadroda yapılırken hastane çalışanı, garson, işçi ve güvenlik görevlisi gibi kadrolar oldukça ilgi çekti. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara göre en az ilkokul mezunu vasıflı ya da vasıfsız personel alımı yapılacak. Söz konusu ilanlara 65 yaşına kadar olan erkek ve kadın adayların başvuru yapabildiği bildirildi.
EN AZ İLKOKUL MEZUNU 127 BİN PERSONEL ALIMI YAPILIYOR
kamupersonelinet'te yer alan habere göre; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü üzerinden 127 bin 591 personel alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR personel alımlarına göre büro memuru, bekçi, sağlık personeli, hastane personeli gibi birçok kadroda personel alımı yapıldığı başvuruların ise elektronik ortamlardan yapılacağı duyuruldu.
En az ilköğretim mezunu olmak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.