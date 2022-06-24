En az ilkokul mezunu 127 bin 591 personel alınacak! İŞKUR müjdeyi verdi! Bekçi, büro memuru, sağlık personeli, garson...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran ayına ilişkin dev personel alım ilanları da yayımladı. İŞKUR'un bugün itibari ile yayımladığı ilanlara göre toplam 127 bin 591 personel alımı yapılacak. Bu personel alımları birçok kadroda yapılırken hastane çalışanı, garson, işçi ve güvenlik görevlisi gibi kadrolar oldukça ilgi çekti. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara göre en az ilkokul mezunu vasıflı ya da vasıfsız personel alımı yapılacak. Söz konusu ilanlara 65 yaşına kadar olan erkek ve kadın adayların başvuru yapabildiği bildirildi.