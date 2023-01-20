En ağlak 4 burç açıklandı! Dokunsanız ağlarlar! İşte en duygusal burçların sıralaması...
En duygusal burçlar belli oldu. Onlar sanki dünyaya ağlamaya gelmişler! Astrologlar en ağlak burç sıralamasını yaptı. 4 burç özellikle dikkat çekti. Gözyaşı eksik olmayan bu burçların yanında sakın bir şey konuşmayın! Herhangi biri bu burçlara olumsuz bir cümle kurduğunda ya da hoşlarına gitmeyen bir şey söylendiğinde kolayca gözleri doluyor. İşte en duygusal burçların sıralaması...
20.01.2023 15:41 - Son Güncelleme: 20.01.2023 15:47
BALIK BURCU
Başık burçlarının ağlak olmadığını bilmeyen yoktur. Burçlar arasında en duygusal olan balık burcu dürüst, vicdan sahibi, sadık ve uysaldırlar. Her çevreye kolayca uyabilirler. Genellikle hayal dünyasında yaşarlar. Duygusal yapıları gereği balık burcu olan kişilerin üzülmesi ve kırılması çok kolaydır.