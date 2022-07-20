Emeklinin maaşı bu yöntemlerle artacak! En az 1.750 TL ve 5.500 TL olarak görüldü! Başvurmak yetiyor!

Hem de emekli maaş müşterisi olmalarının sonrasında söz hususu bankaların çoğu bankacılık ürün ve hizmetlerinden de bütün emeklilerin ayrıcalıklı şekilde yararlanmaları sağlanacak. Emekli maaşını nakit promosyon fırsatları ile çoğaltmak isteyenlerin yararlanabildiği ödemeler ile 2022 senesinde da emekliye destek verilecek. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte detaylar…