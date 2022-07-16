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Emeklilik yaşı böyle düşüyor! 5 yıl erken emekli olup maaş alın! 38'den başlayarak 58'e kadar çıkıyor

5 yıl erken emekli olup maaş alın! 38'den başlayarak 58'e kadar çıkıyor... Kadın çalışanlar bir an önce emekli olarak çocuklarıyla daha çok vakit geçirmenin planlarını yapıyor. Yani belli bir yaşı dolduracak, belli bir süre prim ödeyerek çalışacak, üçüncü olarak da yine ilk sigortalı olduğu tarihten itibaren belli bir süre geçecek.

takvim.com.tr
16.07.2022 11:15 - Son Güncelleme: 16.07.2022 11:17
Emeklilik yaşı böyle düşüyor! 5 yıl erken emekli olup maaş alın! 38’den başlayarak 58’e kadar çıkıyor

Kadınlarımızın emekli olmaları erkeklere göre biraz daha kolay. SSK'lı (4A) kadınlar için çalışma süreleri için getirilen sartlar daha az, sigortalılık yılı 20 yıl olarak belirleniyor. Bu süre erkeklerde 25 yıla çıkıyor. Yaş şartlarında da erkeklere göre daha genç yaşta emeklilik imkânı kadınlara sunuluyor. Erkeklerde 44'ten başlayan yaş şartı kadınlarda 38'den başlatılıyor ve 58'e kadar çıkıyor.

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Emeklilik yaşı böyle düşüyor! 5 yıl erken emekli olup maaş alın! 38’den başlayarak 58’e kadar çıkıyor

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Bunlara ilave olarak annelik vasfına sahip kadınlara mellilik imkânı da tanınıyor. Üstelik sadece biyolojik anneliğe değil, evlat edinenlere de bu avantajlar sunuluyor.

Emeklilik yaşı böyle düşüyor! 5 yıl erken emekli olup maaş alın! 38’den başlayarak 58’e kadar çıkıyor

Sadece normal çocuk değil engelli çocuk sahibi anna n de erken emeklilik söz konusu. Böylece annelerimisa daha erken emekli olma şansını yakalıyor.

Emeklilik yaşı böyle düşüyor! 5 yıl erken emekli olup maaş alın! 38’den başlayarak 58’e kadar çıkıyor

Engelli çocuğu olan anneler için 2008'de çıkartılan yasayla hem prim hem de yaş avantajı sağlanıyor. Böylece anneler çalıştıkları sürelere ek olarak yeni günler kazanıyor.

Emeklilik yaşı böyle düşüyor! 5 yıl erken emekli olup maaş alın! 38’den başlayarak 58’e kadar çıkıyor

Yani çalışmadan günlerini artırabiliyorlar. Sadece gün değil, engelli anneleri emeklilik yaşlarını da çalıştıkları süreye bağlı olarak gerive çekebiliyorlar.

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