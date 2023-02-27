Emeklileri bayram ettirecek haber az önce geldi! Bu fırsat kaçmaz! 100.000 TL alabilirsiniz! 1-2-3-4 Mart'ta başvurun!
Emeklilik hayatında maddi sıkıntılar çeken SGK emeklilerine yönelik PTT tarafından sunulan müjdeli haber ile birlikte, beklenen fırsat kapıda! Aktif Bank ile gerçekleştirilen birleşme sayesinde emekli vatandaşlar için kredi olanağı sunulacak. Üstelik bu kredi limiti tam 100 bin TL olarak belirlendi.
27.02.2023 16:06 - Son Güncelleme: 27.02.2023 16:07
Gerçekleştirilen ortak proje sayesinde artık ihtiyaç sahibi olan emekliler için maddi fırsatlar sunulacak.