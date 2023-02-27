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Haberler Trend Emeklileri bayram ettirecek haber az önce geldi! Bu fırsat kaçmaz! 100.000 TL alabilirsiniz! 1-2-3-4 Mart'ta başvurun!

Emeklileri bayram ettirecek haber az önce geldi! Bu fırsat kaçmaz! 100.000 TL alabilirsiniz! 1-2-3-4 Mart'ta başvurun!

Emeklilik hayatında maddi sıkıntılar çeken SGK emeklilerine yönelik PTT tarafından sunulan müjdeli haber ile birlikte, beklenen fırsat kapıda! Aktif Bank ile gerçekleştirilen birleşme sayesinde emekli vatandaşlar için kredi olanağı sunulacak. Üstelik bu kredi limiti tam 100 bin TL olarak belirlendi.

takvim.com.tr
27.02.2023 16:06 - Son Güncelleme: 27.02.2023 16:07
Emeklileri bayram ettirecek haber az önce geldi! Bu fırsat kaçmaz! 100.000 TL alabilirsiniz! 1-2-3-4 Mart’ta başvurun!

PTT, SGK emeklilerinin hayatını kolaylaştırmak için yeni bir kampanyaya imza attı.

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Emeklileri bayram ettirecek haber az önce geldi! Bu fırsat kaçmaz! 100.000 TL alabilirsiniz! 1-2-3-4 Mart’ta başvurun!

Gerçekleştirilen ortak proje sayesinde artık ihtiyaç sahibi olan emekliler için maddi fırsatlar sunulacak.

Emeklileri bayram ettirecek haber az önce geldi! Bu fırsat kaçmaz! 100.000 TL alabilirsiniz! 1-2-3-4 Mart’ta başvurun!

Yapılacak başvuruların online ya da PTT şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebileceği bu kampanya ile emekliler, hayatlarında bir dönüm noktası yaşayacak.

Emeklileri bayram ettirecek haber az önce geldi! Bu fırsat kaçmaz! 100.000 TL alabilirsiniz! 1-2-3-4 Mart’ta başvurun!

100 bin TL kredi fırsatı, SGK emekli PTT başvurusu yaparak kolaylıkla elde edilebilecek.

Emeklileri bayram ettirecek haber az önce geldi! Bu fırsat kaçmaz! 100.000 TL alabilirsiniz! 1-2-3-4 Mart’ta başvurun!

Başvuruların nasıl yapılacağı ise en önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

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