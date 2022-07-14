Emeklilere ödenmeye başladı! Biraz önce açıklandı! Banka fark etmiyor! SGK emekli maaşına ek ödeme almak için acele edin!

SGK emekli maaş ödemeleri kapsamında cazip oranlar tek tek duyuruldu. Emeklilerin maaşına ek nakit desteği alarak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir destek de bankalardan duyuruldu. SGK ile bankalar arasında oluşturulan uyuşma ardından çoğu banka 500 TL'den 2.750 TL'ye kadar promosyon ödemelerine başladı. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte emekli promosyon oranları…