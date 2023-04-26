Emekli olunca bu işe girdi! Şu an paraya para demiyor! Tanesi 3.000 TL

Kendisine özel bir teknik geliştirdiğini söyleyen Fatih Acar, ürünlerini hayal ederek tasarlıyor ve deneyerek öğrendiğini belirtiyor. Hayallerindeki ürünlerin püf noktalarını bulan ve birleştirerek ortaya güzel işler çıkaran Acar, antika araba modelleri, havacılıkla ilgili modeller ve restoranlar için 3 boyutlu tablolar yapıyor.