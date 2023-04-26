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Emekli olunca bu işe girdi! Şu an paraya para demiyor! Tanesi 3.000 TL

Emekli olduktan sonra boş zamanlarını dekorasyon ürünleri yaparak değerlendirmeye karar veren Fatih Acar, kendine özgü tasarımlarıyla müşterilerine benzersiz bir deneyim sunuyor. Kendi atölyesinde orijinali 30 ila 40 bin lira arasında değişen dekorları daha uygun fiyatlarla üreten Acar, el işçiliğiyle ürettiği ürünleri çeşitli antika pazarlarında sergiliyor.

26.04.2023 15:57 - Son Güncelleme: 26.04.2023 16:00
Emekli olunca bu işe girdi! Şuan paraya para demiyor! Tanesi 3.000 TL

Kendisine özel bir teknik geliştirdiğini söyleyen Fatih Acar, ürünlerini hayal ederek tasarlıyor ve deneyerek öğrendiğini belirtiyor. Hayallerindeki ürünlerin püf noktalarını bulan ve birleştirerek ortaya güzel işler çıkaran Acar, antika araba modelleri, havacılıkla ilgili modeller ve restoranlar için 3 boyutlu tablolar yapıyor.

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Emekli olunca bu işe girdi! Şuan paraya para demiyor! Tanesi 3.000 TL

Her biri ayrı bir sevdaya sahip olan bu ürünlerin orijinali 30 ila 40 bin lira arasında değiştiğinden duvara asmak herkes için mantıklı değil.

Emekli olunca bu işe girdi! Şuan paraya para demiyor! Tanesi 3.000 TL

Ancak Fatih Acar, bu özgün tasarımları kendi el emeğiyle üretip, 3 bin lira gibi uygun fiyatlarla müşterilerine sunuyor. Ürünlerinin fiyatını müşterilerin bütçelerine uygun tutarak, herkesin evinde güzel bir dekorasyonu olmasını hedefliyor.

Emekli olunca bu işe girdi! Şuan paraya para demiyor! Tanesi 3.000 TL

Fatih Acar, deneyimli ve başarılı bir dekorasyon ürünleri yapım ustası olmanın yanı sıra, el işleri konusunda da birçok kişiye örnek oluyor. "El işleri benim için çocukluktan kalma bir meraktı.

Emekli olunca bu işe girdi! Şuan paraya para demiyor! Tanesi 3.000 TL

Emeklikten sonra yeniden merak saldım ve bu işlere tekrar başladım. Boş durmak hoşuma gitmez, illaki bir iş yapmam gerek diye düşünüp bir yola girdim, iyi ki girmişim" diyen Acar, bu hobisine olan tutkusunun hayatını pozitif yönde etkilediğini söylüyor.

Emekli olunca bu işe girdi! Şuan paraya para demiyor! Tanesi 3.000 TL

Müşterileri için özel ve farklı tasarımlar üreten Fatih Acar, emeklilik sonrası zamanını keyifli ve yaratıcı bir şekilde geçirmenin mümkün olduğunu gösteriyor.

Emekli olunca bu işe girdi! Şuan paraya para demiyor! Tanesi 3.000 TL

Kendine özgü tasarımlarını hayalleriyle birleştirerek ortaya çıkardığı bu ürünler, herkesin evinde benzersiz bir dekorasyon yaratmak isteyenler için ideal seçenekler arasında yer alıyor.

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