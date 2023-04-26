Emekli olunca bu işe girdi! Şu an paraya para demiyor! Tanesi 3.000 TL
Emekli olduktan sonra boş zamanlarını dekorasyon ürünleri yaparak değerlendirmeye karar veren Fatih Acar, kendine özgü tasarımlarıyla müşterilerine benzersiz bir deneyim sunuyor. Kendi atölyesinde orijinali 30 ila 40 bin lira arasında değişen dekorları daha uygun fiyatlarla üreten Acar, el işçiliğiyle ürettiği ürünleri çeşitli antika pazarlarında sergiliyor.
26.04.2023 15:57 - Son Güncelleme: 26.04.2023 16:00
Kendisine özel bir teknik geliştirdiğini söyleyen Fatih Acar, ürünlerini hayal ederek tasarlıyor ve deneyerek öğrendiğini belirtiyor. Hayallerindeki ürünlerin püf noktalarını bulan ve birleştirerek ortaya güzel işler çıkaran Acar, antika araba modelleri, havacılıkla ilgili modeller ve restoranlar için 3 boyutlu tablolar yapıyor.
Emeklikten sonra yeniden merak saldım ve bu işlere tekrar başladım. Boş durmak hoşuma gitmez, illaki bir iş yapmam gerek diye düşünüp bir yola girdim, iyi ki girmişim" diyen Acar, bu hobisine olan tutkusunun hayatını pozitif yönde etkilediğini söylüyor.
Müşterileri için özel ve farklı tasarımlar üreten Fatih Acar, emeklilik sonrası zamanını keyifli ve yaratıcı bir şekilde geçirmenin mümkün olduğunu gösteriyor.