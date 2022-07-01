Emekli olmak için tek yapmanız gereken bu! Hiç çalışmadan nasıl SGK ve Bağkur'lu emekli olunur?

Sigortalı bir işte çalışmayanlar isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabiliyorlar. Bu bağlamda buna en fazla ihtiyaç duyanlar kadınlar oluyor. Herhangi bir işte çalışmayan kadınların yanı sıra ayda 30 günden az çalışan ya da düzenli olarak bir işte çalışmadığı için prim günü emeklilik amacıyla yetersiz kalanlar da isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olabiliyorlar. 2008 yılından evvel isteğe bağlı sigorta, hangi statüde çalışılmışsa o statüye sayılıyordu.