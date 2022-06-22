Emekli, kamu personeli ve özel sektör çalışanı için ödemeler başladı! SMS ile başvuru kabul edilecek! Temmuz zammı öncesi harekete geçildi!
Son dönemde artan nakit ihtiyaçları için birçok vatandaş uygun finansman arayışlarına başladılar. Özellikle son dönemde ekonomik göstergelerin kötüye gitmesiyle nakit ihtiyacı da iyice arttı. Bu sorunun aşılması için Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyası ile bu soruna çözüm üretmeye devam ediyor. Düşük faiz oranları, esnek geri ödeme seçenekleri ve uygun oranlar sayesinde her kesimden vatandaş bu ödemeleri alabilecek. Ayrıca sadece tek bir SMS ile de hızlı başvuru işlemlerinin de yapılması sağlanmaktadır.
22.06.2022 08:12 - Son Güncelleme: 22.06.2022 08:12
Vakıfbank'tan Vatandaşa İhtiyaç Kredisi Kampanyası
Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası kapsamında nakit ihtiyacı çekenlere özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. 36 aya varan vadeler ve cazip faiz oranları ile esnek ödeme seçenekleri bir arada sunulacak.
Vakıfbank ihtiyaç kredisini kullanacak vatandaşların ister aylık eşit ister artan veya azalan ister 3 ay ödemesiz isterlerse de 3 ayda bir eşit taksitli olarak kredi kullanmaları mümkündür.