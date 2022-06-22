Emekli, kamu personeli ve özel sektör çalışanı için ödemeler başladı! SMS ile başvuru kabul edilecek! Temmuz zammı öncesi harekete geçildi!

Kamu bankalarından peş peşe hamleler gelmeye devam ediyor. Tüm ihtiyaçları için kamu personellerinden emekliye ve özel sektör çalışanlarına kadar her kesimden vatandaş için nakit kredi desteği verilecek. İhtiyaç kredisi kapsamında uygun oranlar ve esnek ödeme seçenekleri duyuruldu! İşte detaylar