Elektrik faturasını 60 TL düşürecek... İçine 1 kaşık eklemek yetiyor! Çamaşır makinenize her yıkamada bunu yapın!
Çamaşır makinesi temizliğinde karbonat kullanmak kolay bir yöntemdir. Bir bardak karbonat ve sirkeyi karıştırarak makinenin iç bölmesine boşaltabilirsiniz. 1 saatlik kısa bir program makinenizin temizlenmesine yardımcı olacaktır. İşte karbonat yöntemiyle çamaşır makinenizin daha iyi çalışmasını sağlayacak formül...
19.12.2022 11:12 - Son Güncelleme: 19.12.2022 11:12
ÇAMAŞIR MAKİNESİNE KARBONAT KOYULUR MU?
Çamaşırda karbonat kullanmak çamaşır makinesinin suyunun pH düzeyini dengeleyebilir. Bu da kıyafetlerin daha temiz olmasına yardım edebilir. Karbonatı yumuşatıcı olarak kullan. Daha yumuşak giysiler için 1/2 su bardağı karbonatı çamaşırlarının durulama programına ekle.