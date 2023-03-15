Elbise altın sarısı mı mavi mi? Sosyal medyayı ikiye bölen kare! 10 saniye dikkatli bakana kafayı yedirtiyor!
Sosyal medyayı ikiye bölen kare geldi. Elbiseyi altın sarısı mı görüyorsun mavi mi sorusu bu fotoğrafla akıllara geldi. 10 saniye dikkatli bakana kafayı yedirtiyor. Caitlin McNeill isimli bir kişi son derece ilginç olan bu elbisenin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve altına "Lütfen yardım edin. Bu elbisenin rengi beyaz-altın mı, mavi-siyah mı? Ben ve arkadaşlarım bir türlü karar veremiyoruz" notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilginç tartışmalara neden oldu.
Caitlin McNeill isimli bir kişi sosyal medyada tartışmalara neden olan ilginç bir durumu fark etti ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda bir elbiseye veren McNeill'in gönderisi viral oldu. Paylaşım beyaz-altın renginde mi yoksa siyah-mavi renginde mi olduğu sorulan bir elbise hakkındaydı. Fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları farklı farklı fikirler belirtiyordu. Tüm dünyada hızla yayılan bu renk tartışması kısa sürede şiddetlendi. McNeill'in milyonlarca kişi tarafından farklı renklerde görülen elbisesinin sırrı sonunda çözüldü.
ALTIN SARISI, BEYAZ, MAVİ, SİYAH...
Bu fotoğrafın bu kadar popüler olmasının sebebi oldukça ilginç. Bazı insanlar elbiseye baktıklarında "altın-beyaz" görürken, diğerleri "mavi-siyah" görüyordu.