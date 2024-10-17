Ekim dolunayı hangi burçları etkileyecek? 17 Ekim Koç dolunayı Balık, Yay, Akrep, Yengeç, Başak, Koç, Aslan burçları nasıl etkilenecek?

Ekim ayı, gökyüzü gözlemcileri için heyecan verici bir zaman dilimi sunuyor. Bugün, 2024 Ekim dolunayı gerçekleşiyor ve saat 14:26'da Koç burcunda aydınlanma yaşanacak. Dolunay, birçok kişi için yeni başlangıçların ve dönüşümlerin habercisi olabiliyor. Peki, bu dolunay burçları nasıl etkileyecek? İşte detaylar.

Dolunay Ne Zaman Gerçekleşiyor? Bugün saat 14:26'da Koç dolunayı, gökyüzünde kendini gösterecek. Bu an, enerjisini etrafına yayarak kişisel hedeflerimize ulaşma konusunda bize ilham verebilir. Dolunaylar, çoğu zaman duygusal yoğunluğu artırır ve değişim için motivasyon sağlar.