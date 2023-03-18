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Ehliyeti olanlar bunu mutlaka yapsın! 7'den 70'e herkesi ilgilendiren tarih geliyor! Kaçıranlara para cezası kesilecek!

Ehliyet ve kimliğinizi mutlaka kontrol edin. 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor. O tarihi kaçıranlara para cezası var. Yeni tip sürücü belgesi 1 Ocak 2016 tarihinden bu yana Türkiye'de kullanılıyor. Yeni tip sürücü belgesi, önceki ehliyetlere göre daha güvenli ve işlevsel olmasıyla biliniyor. Eski kimlik ve ehliyeti değiştirmek için son tarih paylaşıldı. Bu tarihi kaçırıp eski ehliyetini kullanmaya devam edenlere ise para cezası kesilecek.

18.03.2023 08:59 - Son Güncelleme: 18.03.2023 08:59
Ehliyeti olanlar bunu mutlaka yapsın! 7’den 70’e herkesi ilgilendiren tarih geliyor! Kaçıranlara para cezası kesilecek!

Türkiye'de 1 Ocak 2016 tarihinden bu yana yeni tip sürücü belgesi kullanılıyor. Son paylaşılan bilgilere göre, milyonlarca kişi yeni tip sürücü belgesine geçiş yaptı. Öte yandan kimlik ve ehliyetini o tarihe kadar değiştirmeyenleri ilgilendiren haber geldi. Eski ehliyetini son değiştirme tarihinden sonra kullanmaya devam eden kişiler için cezai işlem uygulanacak. Milyonlarca şoförü ve ehliyet sahibini ilgilendiren ehliyet yenileme işlemi için son tarih duyuruldu. Eski tip ehliyet ve kimliğinizi son değiştirme tarihinden sonra değiştirmeniz gerekiyor.

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Ehliyeti olanlar bunu mutlaka yapsın! 7’den 70’e herkesi ilgilendiren tarih geliyor! Kaçıranlara para cezası kesilecek!

SON TARİH BELLİ OLDU

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilirsiniz.

Ehliyeti olanlar bunu mutlaka yapsın! 7’den 70’e herkesi ilgilendiren tarih geliyor! Kaçıranlara para cezası kesilecek!

2024 sonundan sonra eski ehliyetle araç kullananlara para cezası kesilecek.

Ehliyeti olanlar bunu mutlaka yapsın! 7’den 70’e herkesi ilgilendiren tarih geliyor! Kaçıranlara para cezası kesilecek!

EHLİYET DEĞİŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabileceği gibi, nüfus müdürlüklerinden de randevu alınarak gerekli belgeler ile başvurular alınabilir.

Ehliyeti olanlar bunu mutlaka yapsın! 7’den 70’e herkesi ilgilendiren tarih geliyor! Kaçıranlara para cezası kesilecek!

Ehliyet değişimi için gerekli belgeler şunlardır:

SON DAKİKA