Ehliyeti olanlar bunu mutlaka yapsın! 7'den 70'e herkesi ilgilendiren tarih geliyor! Kaçıranlara para cezası kesilecek!
Ehliyet ve kimliğinizi mutlaka kontrol edin. 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor. O tarihi kaçıranlara para cezası var. Yeni tip sürücü belgesi 1 Ocak 2016 tarihinden bu yana Türkiye'de kullanılıyor. Yeni tip sürücü belgesi, önceki ehliyetlere göre daha güvenli ve işlevsel olmasıyla biliniyor. Eski kimlik ve ehliyeti değiştirmek için son tarih paylaşıldı. Bu tarihi kaçırıp eski ehliyetini kullanmaya devam edenlere ise para cezası kesilecek.
18.03.2023 08:59 - Son Güncelleme: 18.03.2023 08:59
Türkiye'de 1 Ocak 2016 tarihinden bu yana yeni tip sürücü belgesi kullanılıyor. Son paylaşılan bilgilere göre, milyonlarca kişi yeni tip sürücü belgesine geçiş yaptı. Öte yandan kimlik ve ehliyetini o tarihe kadar değiştirmeyenleri ilgilendiren haber geldi. Eski ehliyetini son değiştirme tarihinden sonra kullanmaya devam eden kişiler için cezai işlem uygulanacak. Milyonlarca şoförü ve ehliyet sahibini ilgilendiren ehliyet yenileme işlemi için son tarih duyuruldu. Eski tip ehliyet ve kimliğinizi son değiştirme tarihinden sonra değiştirmeniz gerekiyor.