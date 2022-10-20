Eğer isminizin baş harfi A,E,M ve F ile başlıyorsa.. İsminizin ilk harfi kişiliğinizi ele veriyor! Test edenler şaşkına dönüyor
Harflerin ses olarak çıkardığı titreşimlerin, kişilik üzerinde etkisi bulunuyor. Bu nedenle isminizin ilk harfi kişilik açısından oldukça önemlidir. İsim kişi için oldukça önemlidir. Hayatınızı ve kadrenizi çizerken size mental anlamda destek veya köstek olur. İşte isminizin ilk harfine göre kişiliğiniz...
A HARFİ EMİN VE KARARLI
Adınız A harfi ile başlıyorsa, kişilik özellikleriniz hırslı, cesur, kendinden emin ve kararlı olduğunuzu gösterir. Konularda pratik olmayı seviyorsunuz, ancak bazen mantıklı olmak için tek yaklaşımınız ilişkileriniz için zararlı olabilir. Liderlik pozisyonlarında olmayı seviyorsunuz. Her şeyi kendi şartlarına göre seviyorsun. Sen bir alıcısın. Romantiksin, ancak her şeyin basit olmasını seviyorsun. Zekayı ve beyninizi canlandırmaya yardımcı olan şeyleri seviyorsunuz.
B HARFİ ARKANIZA YASLANIN VE DÜŞÜNÜN
Adınız B harfiyle başlıyorsa, kişilik özellikleriniz özel biri olduğunuzu gösterir. Duygularınızı kontrol altında tutmayı seviyorsunuz. Arkanıza yaslanın ve geldiği gibi hayatın tadını çıkarın. Şımartılmaktan ve lüks bir hayat yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Yeni şeyler, yeni yerler deneyimlemeyi ve yeni insanlarla tanışmayı seviyorsunuz. Ayrıca sosyalleşme ve zorlu sosyal ortamlarla mücadele etme konusunda da iyisiniz. Otokontrolünüzü çok geliştirdiniz.
C HARFİ MOTİVE ETMEKTE İYİSİNİZ
Adınız C ile başlıyorsa, kişilik özellikleriniz oldukça enerjik ve insanları motive etmekte iyi olduğunuzu gösterir. İnsanları ikna etme konusunda iyi becerileriniz var. Birçoğunuz iyi motivasyonel konuşmacılar olma eğilimindesiniz. Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi net bir şekilde ifade etmekte ustasınız. İyi iletişim becerileriniz var. Çok yönlü ve uyarlanabilirsiniz. Neyi istediğini ne zaman söylemen gerektiğini biliyorsun.
D HARFİ DİSİPLİNİ SEVİYORSUNUZ
Adınız D harfiyle başlıyorsa, kişilik özellikleriniz disiplinli bir yaşam sürme eğiliminde olduğunuzu gösteriyor. Çevrenizdeki insanların benzer disiplinli bir yaşam sürmesini ve kurallar içinde yaşamasını seviyorsunuz. Harika bir iş zekanız var. Yüzeyde göstermeseniz bile biraz egoist olabilirsiniz. Siz hayalleri gerçeğe dönüştürmeyi seven gerçekçi bir insansınız.