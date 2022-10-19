Eğer göleriniz kahverengiyse siz çok daha... Göz şeklini seç kişiliğini söyleyelim!
Gözleriniz sizin hakkınızda çok şey ifade ediyor desek? Had hemen kendi gözünüzü seçin ve karakterinizi anında öğrenin... Peki, kendini tanımaya hazır mısın? O zaman göz rengini ve şeklini seç aslında nasıl birisin anında öğren...
Göz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor. En çok bulunan göz rengi kahverengi olsa da iyi ki gözlerim kahverengi diye şükür edeceksiniz! Göz rengine ve şekline göre karakterini ortaya koyuyoruz! Peki, kendini tanımaya hazır mısın? O zaman göz rengini ve şeklini seç aslında nasıl birisin anında öğren...
BADEM GÖZLER: SEVİLİYORSUNUZ
Badem gözlü insanlar nazik ve çok sıcak kanlıdırlar. Etrafından sevilen ve sayılan badem gözlü insanlar herkesin yardıma koşmaktan çekinmez ve bunu yapmaktan çok mutlu olurlar. Ancak badem gözlü insanlar biraz gizemlidirler ve etrafındaki insanlar onları kolay kolay çözemez.
DIŞARI ÇIKIK GÖZLER: BU KADAR NAZİK OLMAK SİZE ZARAR VEREBİLİR
Bu kişilerin gözleri içeri değil dışarı doğru durur. Genellikle kibar bir mizaca sahiptirler. Keskin bakışlarıyla etrafındaki insanları kolaylıkla etkileyebilirler. Etrafı kalabalık değil küçük ve samimi bir çevresi vardır. O çevrede en yakınlarıdır.
KÜÇÜK GÖZLER: SİZ BİLGESİNİZ
Küçük gözlere sahip insanlar çevresinden çok kendisine odaklı yaşarlar. Hangi konularda başarılı olduklarını ya da başarısız olduklarını kolaylıkla tespit etme özelliğine sahiptirler. Bu yüzden etraftaki insanlar tarafından bilginliğine güvenilir. Zor bir durumla karşılaşan insanlar mutlaka akıl danışır ve fikirlerini göz ardı etmez.
YUVARLAK GÖZLÜ İNSANLAR: SANATÇI OLMAK İÇİN DOĞMUŞSUNUZ
Yuvarlak gözlü insanlar çok yaratıcı ve sanata yatkınlığı ile dikkat çekerler. Bir toplulukta güzellikleri ile dikkat çekerler. Çevrelerine karşı duygularını kolaylıkla ifade edebilirler. Ancak bu kişiler sakarlıklara karşı dikkatli olmalıdırlar çünkü oldukça sakar olabilirler.