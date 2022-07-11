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Haberler Trend Eğer bu tarihten önce sigortalı olduysanız dikkat! SGK bünyesinde 4a, 4B veya 4C'liler için kritik tarih! 54-55 yaşında...

Eğer bu tarihten önce sigortalı olduysanız dikkat! SGK bünyesinde 4a, 4B veya 4C'liler için kritik tarih! 54-55 yaşında...

4a, 4B veya 4C'liler için kritik tarih! 54-55 yaşında... Son dönemde emeklilik konusu ile ilgili yapılacak yeni düzenlemeler milyonlarca birey doğrultusundan yakından takip edilmeye devam ediyor. Emeklilikte sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim gibi detaylar hesaplamaların yapılmasında öneme alınıyor. SGK içeriğinde yer alan sigorta kolları bağlamında sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim gibi nedenlere bakılarak çalışanların emeklilik hesaplamaları yapılmaktadır.

takvim.com.tr
11.07.2022 09:20 - Son Güncelleme: 11.07.2022 09:20
Eğer bu tarihten önce sigortalı olduysanız dikkat! SGK bünyesinde 4a, 4B veya 4C’liler için kritik tarih! 54-55 yaşında...

Çalışma hayatına sigortalı olarak uzun seneler devam eden vatandaşlar emeklilik hayalleri kurarken erken emeklilik fırsatlarını da incelemeye başladı. Ortaya çıkan yeni detaylar ise çoğu vatandaşın emeklilik tarihini öne çekmesine yardımcı oluyor.

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Eğer bu tarihten önce sigortalı olduysanız dikkat! SGK bünyesinde 4a, 4B veya 4C’liler için kritik tarih! 54-55 yaşında...

1999 Yılı Öncesi Sigortalı Olanlar...

SGK içeriğinde yer alan sigorta kolları bağlamında sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim gibi nedenlere bakılarak çalışanların emeklilik hesaplamaları yapılmaktadır.

Eğer bu tarihten önce sigortalı olduysanız dikkat! SGK bünyesinde 4a, 4B veya 4C’liler için kritik tarih! 54-55 yaşında...

Öte yandan sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 tarihinden evvel olan vatandaşlar 15 senelik hizmet zamanını ve 3600 prim gününü tamamlamaları durumunda emekli olmaya hak kazanabilecekler.

Eğer bu tarihten önce sigortalı olduysanız dikkat! SGK bünyesinde 4a, 4B veya 4C’liler için kritik tarih! 54-55 yaşında...

Türkiye'de yapılan sahip olunan yasal sisteme göre emekli olmak amacıyla alakalı prim gün adedinin ve yaşın doldurulması gerekiyor.


Eğer bu tarihten önce sigortalı olduysanız dikkat! SGK bünyesinde 4a, 4B veya 4C’liler için kritik tarih! 54-55 yaşında...

Ancak söz hususu tarih evvel başlangıcı olanlar başka çalışanlara göre çok daha çok üstünlük elde edebilecekler.

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