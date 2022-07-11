Eğer bu tarihten önce sigortalı olduysanız dikkat! SGK bünyesinde 4a, 4B veya 4C’liler için kritik tarih! 54-55 yaşında...

Çalışma hayatına sigortalı olarak uzun seneler devam eden vatandaşlar emeklilik hayalleri kurarken erken emeklilik fırsatlarını da incelemeye başladı. Ortaya çıkan yeni detaylar ise çoğu vatandaşın emeklilik tarihini öne çekmesine yardımcı oluyor.