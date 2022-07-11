Eğer bu tarihten önce sigortalı olduysanız dikkat! SGK bünyesinde 4a, 4B veya 4C'liler için kritik tarih! 54-55 yaşında...
4a, 4B veya 4C'liler için kritik tarih! 54-55 yaşında... Son dönemde emeklilik konusu ile ilgili yapılacak yeni düzenlemeler milyonlarca birey doğrultusundan yakından takip edilmeye devam ediyor. Emeklilikte sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim gibi detaylar hesaplamaların yapılmasında öneme alınıyor. SGK içeriğinde yer alan sigorta kolları bağlamında sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim gibi nedenlere bakılarak çalışanların emeklilik hesaplamaları yapılmaktadır.
11.07.2022 09:20 - Son Güncelleme: 11.07.2022 09:20
1999 Yılı Öncesi Sigortalı Olanlar...
SGK içeriğinde yer alan sigorta kolları bağlamında sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim gibi nedenlere bakılarak çalışanların emeklilik hesaplamaları yapılmaktadır.