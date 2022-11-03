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Eğer böyle bakıyorsanız çok çekicisiniz... Bakışlarınızdan ne düşündüğünüz ortaya çıkıyor!

Gözlerin, ne düşündüğümüzü ve nasıl hissettiğimizi açığa çıkaran ruhun penceresidir. Siz de bakışlarınızı seçin ve nasıl biri olduğunuzu görün.

takvim.com.tr
03.11.2022 11:36 - Son Güncelleme: 03.11.2022 11:36
Eğer böyle bakıyorsanız çok çekicisiniz... Bakışlarınızdan ne düşündüğünüz ortaya çıkıyor!

Gözler ruhumuza açılan pencerelerdir. Duygularımızı, en derin düşüncelerimizi ve hayallerimizi hayatın bu mercekleri aracılığıyla ifade ederiz. Gözler, bir kişinin karakterinin birçok yönünü ortaya çıkarabilir. Bakışlar kadar hareketleri de önemlidir. Genellikle zihnin yansıması olarak adlandırılan gözler, bir kişinin düşünceleri ve duyguları hakkında fikir verir. Ayrıca gözlerin şekli de kişilik özelliklerine dair ipuçları içerir.

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Eğer böyle bakıyorsanız çok çekicisiniz... Bakışlarınızdan ne düşündüğünüz ortaya çıkıyor!

HAFİF DÜŞÜK BAKIŞ

Duygulara ve bilgilere karşı çok açık ve alıcısınız. Tutku ve sıcaklık, kişiliğinizi karakterize eder ve sizi harika bir arkadaş yapar. Çevrenizdeki dünyaya güvenme ve huşu içinde olma eğilimindesiniz. Yine de dikkatli olun, geniş açık yaklaşımınız sizi savunmasız ve manipüle edilmesi kolay hale getirebilir.

Eğer böyle bakıyorsanız çok çekicisiniz... Bakışlarınızdan ne düşündüğünüz ortaya çıkıyor!

ÇEKİK BAKIŞ

Odaklanmış ve kararlı, zekanız ve zekanızla tanınırsınız. İnce baskılardan ve ayrıntılardan hoşlanırsınız ve çoğu zaman size hızla uzmanlık kazandıran etkinliklere kapılırsınız. Harika bir düşünürsünüz ve genellikle yabancılara karşı temkinlisiniz, bu da sizi uzak ve ilgisiz gösteriyor. Tavsiye? Keskin zihninizi keskin tutun, ancak yeni insanlarla tanışmaya gelince yaklaşımınızı yumuşatın.

Eğer böyle bakıyorsanız çok çekicisiniz... Bakışlarınızdan ne düşündüğünüz ortaya çıkıyor!

ÇOK AÇIK GÖZLER

En stresli durumlarda sakin kalabilirsiniz ve iyi bir denge ve komuta duygusuna sahip olma eğilimindesiniz. Bir gözlemci olarak, duygu söz konusu olduğunda en coşkulu kişilik olmayabilirsiniz, ancak birini tanıdıktan sonra samimi ve sıcak olursunuz.

Eğer böyle bakıyorsanız çok çekicisiniz... Bakışlarınızdan ne düşündüğünüz ortaya çıkıyor!

Uzmanlar, uzun bakışların ardından gözlerini hızlıca sizden kaçıran bir kişinin sizden gerçekten hoşlandığı konusunda hemfikirler.

Eğer böyle bakıyorsanız çok çekicisiniz... Bakışlarınızdan ne düşündüğünüz ortaya çıkıyor!

Özellikle karşısında yer alan bir kişi ile sürekli olarak kaçamak bakışlar içerisinde olan insanların tanışmak için çaba gösterdiği ve birbirleri arasında bir merak duygusunun oluştuğu anlamına gelir.

Eğer böyle bakıyorsanız çok çekicisiniz... Bakışlarınızdan ne düşündüğünüz ortaya çıkıyor!

Gözünü hiç ayırmadan bakış atan kişiler, genel olarak flört aşamasının ileri seviyelerinde olduğunu gözler önüne sermiştir.

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