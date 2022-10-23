Eğer baş parmak dışardaysa... Yumruk sıkma şekliniz kişiliğinizi açığa çıkarıyor Kirli çamaşırlarınız ortaya dökülecek!
Yumruk Kişilik Testi: Yumruğunuzu tutma şekliniz sizin hakkınızda ne söylediğini öğrenin. Bu yumruk şekillerinden hangisi senin yumruğuna benziyor?
Yumruk atma şeklinizin kişilik özelliklerinizi ortaya çıkardığını biliyor muydunuz? Kişilik testleri sevdikleriniz veya sevmedikleriniz, tercihleriniz, nasıl düşündüğünüz, duygusal zekanızı ve ayrıca IQ seviyeniz hakkında bilgi edinmek için süper bir araçtır. Bu testler, psikolojik yapınızı, duygusal ve rasyonel düşünce süreçlerinizi derinlemesine incelemek ve doğumumuzdan bu yana yıllar boyunca sıklıkla bastırdığımız derin, gizli kişilik özelliklerini tespit etmek için bilimsel olarak tasarlanmıştır. Gelelim işin eğlenceli kısmına. Yumruk yap ve yumruğunu sıkmanın senin hakkında ne söylediğini öğren.
A YUMRUK TİPİ
Doğuştan liderdir. İçeride gergin veya emin olmasanız bile, bir istikrar ve güç havası yayıyorsunuz. Hedeflerinize ulaşmak için yorulmadan çalışan odaklanmış bir bireysiniz. Yeteneklisiniz ve iş yerinizde veya işinizde ya da hangi çabayı üstlenirseniz üstleniyorsunuz, öne çıkma eğilimindesiniz. Yeni şeyler veya yerler keşfetmeyi ve öğrenmeyi seviyorsunuz. IQ seviyeniz yüksek. Ayrıca diğer insanlara rehberlik etmekte ve onların çıkarlarını gözetmekte iyisiniz. Genellikle tavsiye için aranırsınız. Sen de kibar ve cömertsin. Haksızlıktan tiksiniyorsun. Başkalarına yardım etmeyi seviyorsunuz. Bazen nezaketiniz, insanların sizden faydalandığı durumlarda sizi yakalar. Çok sosyalsin. İnsanlarla ilgilenirken nazik ve rahatsınız. Sen iyi bir dinleyicisin. Sakinsiniz ve akıllıca bir karar vermek için her şeyi gözden geçiriyorsunuz.
Temel Kişilik Özellikleri: Enerjik, Meraklı, Hevesli, Şefkatli, Lider, İstikrarlı, Güçlü, Odaklanmış, Başarılı, Kaşif, Yüksek IQ Seviyesi, Başkalarına Yardım Eden Sevgi, Cömert, Adalet Aşığı, Girişken, İyi Dinleyici, Bilge, Özdenetim.
B YUMRUK TİPİ
Yumruğunuzu, başparmağınızla dışarıda tüm parmaklarınızın üzerinde otururken sıkarsanız,sen son derece yaratıcı bir insansın. Benlik saygınız yüksek. Çekicisiniz ve çekici bir kişiliğe, zihniyete ve iletişim becerilerine sahipsiniz. Bir odada çoğunlukla ilgi odağı sizsiniz. Dürüstlüğünüz ve zekanız için takdir ediliyorsunuz. Yolunuza atılan övgü ve hayranlığın tadını çıkarırsınız. Kişiliğinize sahip olmaktan korkmuyorsunuz. Kibirli değilsin, ama kesinlikle kendine güven ve inanç havası yayıyorsun. Söyleyecekleriniz veya yapacaklarınız konusunda netsiniz. Açık havada veya sosyal toplantılarda olmaktan hoşlanıyorsunuz. Ayrıca kendi şirketinde kendi kendine yeterlisin
Temel Kişilik Özellikleri: Yaratıcı, Yüksek Benlik Saygısı, Çekici, Çekici, Bol Zihniyet, Etkili İletişim Becerileri, Yüksek Zeka, Bireyselliklerine Sahip Olan, Açık sözlü, Kendine Yeterli, Çekici, Duyguların Üstünde Kendine Saygı
C YUMRUK TİPİ
Baş parmağınız tüm parmaklarınızın içindeyken yumruğunuzu sıkarsanız,sen içe dönük birisin Mahremiyetinizi seviyorsunuz ve düşüncelerinizi veya duygularınızı kendinize saklama eğilimindesiniz. Kendi şirketinde harcama yapmakta sorun yok. Son derece yaratıcısın. Alışılmışın dışında benzersiz fikirler buluyorsunuz. Yalnızca size benzeyen veya gerçek bağlantılara değer veren insanlarla bağlantı kurabilirsiniz. Son derece şefkatli olabilirsiniz. Genellikle daha az konuşur ve daha çok dinlersiniz. Empatik de olabilirsiniz. Çok yüksek sesle veya küstahça konuşan insanların yanında duramazsınız. Kendileri hakkında çok fazla övünen insanları da sevmiyorsunuz. Drama ve dedikodudan hoşlanmıyorsun. Genellikle utangaç ve çekingen biri olarak görülürsün. Öyle olabilirsin ama biri yoluna çıkarsa ya da seni yanlış yola sokarsa, onları onların yerine koyarsın. İşiniz, ilişkileriniz, arkadaşlarınız ve aileniz hakkında çok tutkulusunuz. Her küçük ayrıntıyla ilgileneceksin. Alenen, Düşük profilli veya utangaç bir tavır sergileyebilirsin ama özel çevrende çok komik ve çekicisin.
Temel Kişilik Özellikleri: İçine kapanık, Mahremiyeti Seven, Alışılmışın Dışında Düşünen, Değerler Gerçek Bağlantılar, Empatik, Dramadan veya Dedikodudan Hoşlanmama, Utangaç, Çekingen, Tutkulu, Küçük Ayrıntıları Fark Eder, Toplum İçinde Düşük Profili Tutar, Zen Gibi Bir Hayat Sürdürür, Uyumlu .