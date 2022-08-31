E-devlet'ten kolay başvuru! MEB müjdeyi verdi! KPSS şartsız 60 bin personel aranıyor!
İŞKUR üzerinden kabul edilecek Toplum Yararına Program (TYP) iş başvurularının detayları milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. 60 bin kişilik destek personeli alımı gerçekleştirilecek. İşte konu hakkında detaylar...
MEB 60 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adayların başvurularını yapabilmesi için en az lise mezunu olması, 18 yaşını tamamlamış olması, 40 yaşını geçmemiş olması, bedenen ve aklen bir sağlık problemim olması gerekiyor.
En az lise mezunu olmak
18 yaşını tamamlamış olması
40 yaşını geçmemiş olması
Bedene ve aklen bir sağlık probleminin olmaması
Ayrıca adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olması isteniyor. Güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler içinse silahlı görevde bulunmasını engel bir durumu olmaması gerekiyor.
İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 12 Eylül öncesinde gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
En az lise mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşını doldurmamış olman, görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen aklen sağlıkken bir problemim olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, güvenlik görevlisi olarak istihdam edecekler için silahlı görevde bulunmasını engel bir durumu olmamak, engelli veya eski hükümlü olmamak.