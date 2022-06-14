E-devletten başvuranlara 1.474,07 TL para yatıyor! Kimlik kartı ile gidin... Biraz önce açıklama geldi!

Ülke sınırları içerisinde yaşayan milyonlarca ihtiyaç sahibi vatandaşı, dezavantajlı oldukları alanlardan destekleyen kamu kurumları, ilgili desteklerini hem maddi hem de fiziksel olarak iletmektelerdir. Bu kapsamda maddi olarak destek veren kurumlardan birisi de Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür. Kamu kurumu tarafından sunulan nakdi hizmetlerin başında gelen muhtaçlık aylığı, sık sık sorgulanmaktadır. Peki, muhtaçlık aylığı nedir, kimler faydalanabilir?