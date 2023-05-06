dvprogram.state.gov BAŞVURU ve SORGULAMA EKRANI! GREEN CARD SONUÇ | 6 Mayıs 2023 Green Card (Yeşil Kart) çekiliş sonucu saat kaçta?

dvprogram.state.gov adresi Green Card çekiliiş sonucunu sorgulamak isteyenler tarafından merak ediliyor. 6 Mayıs 2023 günü açıklanacak olan çekiliş sonuçları Amerika'da yaşama hayali kuranlar tarafından heyecanla bekleniyor. Green Card başvuruları 2022 yılı başvuruları 5 Nisan - 8 Kasım tarihleri arasında alınmıştı.İşte Green Card sonuç sorgulama ekranı...