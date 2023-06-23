Duyunca şaşırıp kalacaksınız! TC Kimlik numarasındaki büyük sır ortaya çıktı! 11 haneli o rakamların her birinde...

Yeni çipli kimlik kartları kişilerin kimlik bilgilerini ve biyometrik verilerini içeren gelişmiş bir teknolojiyle donatıldı. Bu kartlar, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası'nı içeriyor ve sadece bir numara olarak görülmekle kalmıyor, aynı zamanda kişiyle ilgili bazı detayları da paylaşıyor. Bu detaylar, kişinin vatandaşlık durumu, doğum tarihi, cinsiyeti ve diğer kimlik bilgilerini içerebiliyor. Şimdi size anlatacağımız bu bilgiyi daha önce hiç duymadınız.