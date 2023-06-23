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Duyunca şaşırıp kalacaksınız! TC Kimlik numarasındaki büyük sır ortaya çıktı! 11 haneli o rakamların her birinde...

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Mernis uygulamasıyla her vatandaşa verilen bir numaradır. Bu numaralar kişisel verilerin kaydedildiği yeni çipli kimlik kartlarında yer alıyor. Ancak TC Kimlik Numarası sadece bir kimlik bilgisi değil aynı zamanda büyük bir sırrı da barındırıyor.

23.06.2023 16:44 - Son Güncelleme: 23.06.2023 16:44
TC Kimlik numarasındaki büyük sır çözüldü! Duyunca şaşırıp kalacaksınız: 11 haneli o rakamların hepsi...

Yeni çipli kimlik kartları kişilerin kimlik bilgilerini ve biyometrik verilerini içeren gelişmiş bir teknolojiyle donatıldı. Bu kartlar, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası'nı içeriyor ve sadece bir numara olarak görülmekle kalmıyor, aynı zamanda kişiyle ilgili bazı detayları da paylaşıyor. Bu detaylar, kişinin vatandaşlık durumu, doğum tarihi, cinsiyeti ve diğer kimlik bilgilerini içerebiliyor. Şimdi size anlatacağımız bu bilgiyi daha önce hiç duymadınız.

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TC Kimlik numarasındaki büyük sır çözüldü! Duyunca şaşırıp kalacaksınız: 11 haneli o rakamların hepsi...

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TC Kimlik Numarası sadece bir numara olarak görülmekle kalmıyor aynı zamanda kişinin doğum tarihini, cinsiyetini ve hatta vatandaşlık durumunu da içerisinde barındırıyor.

TC Kimlik numarasındaki büyük sır çözüldü! Duyunca şaşırıp kalacaksınız: 11 haneli o rakamların hepsi...
TC Kimlik numarasındaki büyük sır çözüldü! Duyunca şaşırıp kalacaksınız: 11 haneli o rakamların hepsi...

TC Kimlik Numarasını, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır.

TC Kimlik numarasındaki büyük sır çözüldü! Duyunca şaşırıp kalacaksınız: 11 haneli o rakamların hepsi...

1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı vermektedir.

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