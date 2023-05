Duyunca apışıp kalacaksınız! Meğer tarihte de şimdi de... Sürekli gözümüzün önünde olan sembollerin kökeni!

#1. Ampersand ("&")

İlk olarak, "&" sembolü, İngilizcede "and" (ve) anlamına gelen Latince "et" bağlacını temsil eder. Bu bağlaç, Cicero'nun yardımcısı Tiro tarafından Antik Roma'da icat edilmiştir. Yazma sürecini hızlandırmak amacıyla Tiro, "Tironian Notları" olarak bilinen bir kısaltma sistemini geliştirmiştir.

Yüzyıllar sonra, ampersand sembolü Avrupa ve Amerika'da o kadar popüler hale gelmiştir ki, İngilizce alfabede A'dan Z'ye kadar okunduktan sonra "and per se and" (and, kendisi için and) kalıbıyla kullanılmaya başlanmıştır. Bu sembol, "E" ve "T" harflerinin birleşerek günümüzdeki şeklini aldığı şekilde evrimleşmiştir.