Duyunca apışıp kalacaksınız! Meğer tarihte de şimdi de... Sürekli gözümüzün önünde olan sembollerin kökeni!

#2. Kalp sembolü

Genel bir inanca göre, aşk kalbin içinde bulunur. Ancak gerçek şu ki, insan kalbi bu sembolle pek de benzerlik göstermez. Bununla birlikte, kalp sembolünün kökenleri hakkında birkaç teori bulunmaktadır.

Bir teoriye göre, kuğular birbirlerine yaklaştıklarında kalp sembolüne benzeyen bir görüntü ortaya çıkar. Bu nedenle, birçok kültürde kuğuların bir arada yaşadığı süre boyunca sevgi, sadakat ve özveriyi temsil ettiklerine inanılır.

Başka bir inanışa göre, kalp sembolünün dişi bir formu temsil ettiği düşünülmektedir. Bu teoriye göre sembol, kadın pelvisinin şeklini tasvir etmektedir. Eski Yunanlılar, kadın anatomisinin bu bölümüne özel bir önem verirler ve hatta tanrıça Afrodit'e ait özel bir tapınak inşa etmişlerdir.