Duyunca apışıp kalacaksınız! Meğer tarihte de şimdi de... Sürekli gözümüzün önünde olan sembollerin kökeni!
Günlük hayatta binlerce işaret ve sembolle karşılaşırız. Bu semboller, duygularımızı ifade etmek veya iletişim kurmak için kullanılan güçlü araçlardır. Ancak, bu sembollerin kökenleri ve doğru kullanımları hakkında merak duymuş olabilirsiniz. İşte en popüler sembollerden bazılarının kökenlerindeki gizemi derledik ve onları doğru bir şekilde kullanmak için bilmeniz gerekenleri sizlerle paylaşıyoruz.
İşaretler ve sembollerle günlük hayatta sık sık karşılaşırız. Birçoğumuz, doğru kelimeleri bulamadığımızda duygularımızı ifade etmek için bu sembolleri kullanırız. Peki, hiç merak ettiniz mi sembollerin kökenini? Ve onları gerçek anlamda doğru şekilde kullanıyor muyuz? En popüler sembollerden bazılarını seçtik ve çoğu insan için gizemini derledik.
#1. Ampersand ("&")
İlk olarak, "&" sembolü, İngilizcede "and" (ve) anlamına gelen Latince "et" bağlacını temsil eder. Bu bağlaç, Cicero'nun yardımcısı Tiro tarafından Antik Roma'da icat edilmiştir. Yazma sürecini hızlandırmak amacıyla Tiro, "Tironian Notları" olarak bilinen bir kısaltma sistemini geliştirmiştir.
Yüzyıllar sonra, ampersand sembolü Avrupa ve Amerika'da o kadar popüler hale gelmiştir ki, İngilizce alfabede A'dan Z'ye kadar okunduktan sonra "and per se and" (and, kendisi için and) kalıbıyla kullanılmaya başlanmıştır. Bu sembol, "E" ve "T" harflerinin birleşerek günümüzdeki şeklini aldığı şekilde evrimleşmiştir.
#2. Kalp sembolü
Genel bir inanca göre, aşk kalbin içinde bulunur. Ancak gerçek şu ki, insan kalbi bu sembolle pek de benzerlik göstermez. Bununla birlikte, kalp sembolünün kökenleri hakkında birkaç teori bulunmaktadır.
Bir teoriye göre, kuğular birbirlerine yaklaştıklarında kalp sembolüne benzeyen bir görüntü ortaya çıkar. Bu nedenle, birçok kültürde kuğuların bir arada yaşadığı süre boyunca sevgi, sadakat ve özveriyi temsil ettiklerine inanılır.
Başka bir inanışa göre, kalp sembolünün dişi bir formu temsil ettiği düşünülmektedir. Bu teoriye göre sembol, kadın pelvisinin şeklini tasvir etmektedir. Eski Yunanlılar, kadın anatomisinin bu bölümüne özel bir önem verirler ve hatta tanrıça Afrodit'e ait özel bir tapınak inşa etmişlerdir.
#3. Bluetooth Simgesi
Onuncu yüzyılda Danimarka'da çeşitli kabileler, Kral Harald Blatand tarafından yönetilen tek bir krallık altında birleşti. Harald, yaban mersini sevgisiyle tanınır ve dişlerinden biri daima mavi renkte olması nedeniyle "bluetooth" olarak adlandırılmıştır. Bluetooth teknolojisi, birden fazla cihazı tek bir ağda birleştirmek için tasarlanmıştır. Bu teknolojiyi temsil eden sembol, İskandinav kökenli "Hagall" ve "Bjarkan" kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. İlk nesil bluetooth cihazının mavi renkte ve diş şeklinde olduğunu belirtmek gerekir.
#4. Tıp Sembolü
Birçok kişi tarafından bilinmeyen bir gerçek, tıp sembolünün yanlışlıkla kabul edildiğidir. Efsaneye göre, sembol, Yunan tanrısı Asklepios'un asasına dolanmış yılandan oluşur. Ancak, tüccarların ve habercilerin tanrısı olan Hermes'e ait başka bir sembol olan "caduceus" adında bir sembolde ise asanın etrafını saran iki yılan bulunur. Efsaneye göre, çatışma yaşayan iki kişinin anlaşmalarını sağlamak için Hermes, asasını birbirine tıslayan iki yılanın arasına sokmuş ve bu iki yılan o anda asaya sarılmış ve o günden sonra asada kalmışlardır.