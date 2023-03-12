Duyanın etekleri tutuşuyor! Listeye bakmayan kalmasın! Telefonunuzu açtığınız an iptal... WhatsApp'tan 20'den fazla modelin ipini çekecek karar!

En popüler mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp kullanıcılarını şok edecek bir karara imza attı. Alınan son bilgiye göre, bazı modellere 1 Mart 2023 itibariyle destek kesildi. Android ve iOS için listeden çıkarılan modellerin listesi tek tek duyuruldu. Listede telefonunun olduğunu gören kullanıcılar büyük bir şok yaşarken güvenlik sorunlarının yaşanmaması adına böyle bir karar aldığı bilgisi verildi. Hal böyle olunca akıllı telefon kullanıcıları hangi marka ve hangi model telefonların listeden çıkarıldığını öğrenmek istiyor.