Duyan şaşıp kaldı! T.C Kimlik numarasındaki sır bilgi ortaya çıktı! 11 haneli sayı kombinasyonunun her biri...

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Mernis uygulamasıyla birlikte her vatandaşa verilen benzersiz bir numaradır. Bu numaralar kişisel verilerin kaydedildiği yeni çipli kimlik kartlarında yer alırken TC Kimlik Numarası sadece bir kimlik bilgisi olarak görülmüyor. Aynı zamanda büyük bir sırrı da içinde barındırıyor.