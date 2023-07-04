Duyan şaşıp kaldı! T.C Kimlik numarasındaki sır bilgi ortaya çıktı! 11 haneli sayı kombinasyonunun her biri...
Yeni çipli kimlik kartları kişilerin kimlik bilgilerini ve biyometrik verilerini içeren gelişmiş bir teknolojiyle donatıldı. Bu kartlar Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası'nı içeriyor ve sadece bir numara olarak görülmekle kalmıyor, aynı zamanda kişiyle ilgili bazı detayları da paylaşıyor. Bu detaylar, kişinin vatandaşlık durumu, doğum tarihi, cinsiyeti ve diğer kimlik bilgilerini içerebiliyor. Şimdi size anlatacağımız bu bilgiyi daha önce hiç duymadınız.
04.07.2023 15:26 - Son Güncelleme: 04.07.2023 15:26
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Mernis uygulamasıyla birlikte her vatandaşa verilen benzersiz bir numaradır. Bu numaralar kişisel verilerin kaydedildiği yeni çipli kimlik kartlarında yer alırken TC Kimlik Numarası sadece bir kimlik bilgisi olarak görülmüyor. Aynı zamanda büyük bir sırrı da içinde barındırıyor.