Duyan kulaklarına inanamıyor! Şahmaran'ın gerçek hikayesi! Meğer Tarsus'ta yaşıyormuş! "Bir gün gelip insanlığa saldırablir..."
Şahmaran dizisinin yayınlanmasıyla en sık aratılanlar arasında Şahmaran'ın gerçek hikayesi yer aldı. Tarsus'ta hala yaşadığına inanılan Şahmaran binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte Şahmaran'ın gerçek hikayesi... Şahmeran Türk-İran-Irak-Kürt ve Anadolu mitolojilerinde rastlanan akıllı ve iyicil olarak tanımlanan bellerinden aşağısı yılan, üstü ise insan şeklindeki Maran adı verilen doğaüstü yaratıkların başında bulunan ve hiç yaşlanmayan, ölünce ruhunun kızına geçtiğine inanılan varlık.
21.01.2023 12:45 - Son Güncelleme: 21.01.2023 12:45
Şahmaran dizisinin yayınlanmaya başlamasının ardından dizinin gerçek hikayesi hakkında araştırmalar hızlandı. Birçok mitolojide ismi geçen Şahmaran hakkında onlarca rivayet bulunuyor. İşte Şahmaran'ın gerçek hikayesi...