Vav TV İzle
Haberler Trend Duyan kulaklarına inanamıyor! Şahmaran'ın gerçek hikayesi! Meğer Tarsus'ta yaşıyormuş! "Bir gün gelip insanlığa saldırablir..."

Duyan kulaklarına inanamıyor! Şahmaran'ın gerçek hikayesi! Meğer Tarsus'ta yaşıyormuş! "Bir gün gelip insanlığa saldırablir..."

Şahmaran dizisinin yayınlanmasıyla en sık aratılanlar arasında Şahmaran'ın gerçek hikayesi yer aldı. Tarsus'ta hala yaşadığına inanılan Şahmaran binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte Şahmaran'ın gerçek hikayesi... Şahmeran Türk-İran-Irak-Kürt ve Anadolu mitolojilerinde rastlanan akıllı ve iyicil olarak tanımlanan bellerinden aşağısı yılan, üstü ise insan şeklindeki Maran adı verilen doğaüstü yaratıkların başında bulunan ve hiç yaşlanmayan, ölünce ruhunun kızına geçtiğine inanılan varlık.

takvim.com.tr
21.01.2023 12:45 - Son Güncelleme: 21.01.2023 12:45
Duyan kulaklarına inanamıyor! Şahmaran’ın gerçek hikayesi! Meğer Tarsus’ta yaşıyormuş! Bir gün gelip insanlığa saldırablir...

Şahmaran dizisinin yayınlanmaya başlamasının ardından dizinin gerçek hikayesi hakkında araştırmalar hızlandı. Birçok mitolojide ismi geçen Şahmaran hakkında onlarca rivayet bulunuyor. İşte Şahmaran'ın gerçek hikayesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Duyan kulaklarına inanamıyor! Şahmaran’ın gerçek hikayesi! Meğer Tarsus’ta yaşıyormuş! Bir gün gelip insanlığa saldırablir...

Şahmeran Türk-İran-Irak-Kürt ve Anadolu mitolojilerinde rastlanan akıllı ve iyicil olarak tanımlanan bellerinden aşağısı yılan, üstü ise insan şeklindeki Maran adı verilen doğaüstü yaratıkların başında bulunan ve hiç yaşlanmayan, ölünce ruhunun kızına geçtiğine inanılan varlık.

Duyan kulaklarına inanamıyor! Şahmaran’ın gerçek hikayesi! Meğer Tarsus’ta yaşıyormuş! Bir gün gelip insanlığa saldırablir...

Şahmeran sözcüğü, Farsça شاه (şâh) ve ماران (mârân; yılanlar) kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiştir.

Duyan kulaklarına inanamıyor! Şahmaran’ın gerçek hikayesi! Meğer Tarsus’ta yaşıyormuş! Bir gün gelip insanlığa saldırablir...

Her ne kadar "şah", erkekler için kullanılan bir unvansa da Şahmeran'a ilişkin tüm efsanevi kayıtlarda ve Şahmeran efsanelerine özgü tüm betimlemelerde varlık dişidir.

Duyan kulaklarına inanamıyor! Şahmaran’ın gerçek hikayesi! Meğer Tarsus’ta yaşıyormuş! Bir gün gelip insanlığa saldırablir...

Hititler zamanında anlatılmakta olan İlluyanka efsanesinde yılana benzeyen bir yaratık olan İlluyanka'nın fırtına tanrısı Teşup ile olan savaşı anlatılmaktadır. Şahmeran Efsanesi'ne kaynak olabilecek bir diğer mitolojik yaratık da Yunan mitolojisinde Perseus tarafından başı kesilen Medusa'dır.

SON DAKİKA