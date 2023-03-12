Düşmana korku salan Osmanlı padişahları bakın hangi mesleklerle uğraşıyormuş! Sadece cephede değil masa başında da ustaydılar!
Sadece cephede değil masa başında da ustaydılar. Düşmana korku salan Osmanlı padişahları bakın hangi mesleklerle uğraşıyormuş. Osmanlı padişahlarının dönemin şartlarına göre çok farklı hobi ve ilgi alanları vardı. Osmanlı padişahları ilim, sanat ve kültürle de yakından ilgilenirlerdi. Çeşitli sanat dallarında eserler üretir, şairler, yazarlar ve sanatçılarla yakın ilişkiler kurarlardı. Öte yandan çeşitlik ustalıklarıyla da bilinirlerdi. İşte Osmanlı padişahlarının meslekleri
12.03.2023 12:29 - Son Güncelleme: 12.03.2023 12:30
Osmanlı padişahları genelde ülkenin yönetimi ve idaresiyle uğraşırlardı. Devletin günlük işlerini takip eder, hukuk işleri, nizam ve askeri harekatlar gibi konularda kararlar alırdı. Padişahlar savaşlara bizzat katılır ve ordularının başında savaşırdı. Osmanlı ordusu genellikle padişahların liderliği altında hareket ederdi. Bunun dışında sultanların kendine has bazı zanaatkarlıkları da bulunuyordu. Peki, siz padişahların devleti idare etmek dışında başka meslekleri de olduğunu biliyor muydunuz? Gelin bu meslekleri hep birlikte inceleyelim.