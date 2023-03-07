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Duş alsanız da fayda etmiyor! Vücudun en kirli yeri belli oldu, bilim insanları açıkladı! Herkes o bölge zannediyordu gerçek şaşırttı!

Vücudun en kirli yeri belli oldu, bilim insanları açıkladı! Herkes o bölge zannediyordu gerçek şaşırttı! Duş alsanız da fayda etmiyor! Bir çok kişi yanlış biliyor! Tüm kirin biriktiği yer aslında tek bölgeymiş! Peki vücudun en kirli yeri nedir ve nasıl temizlenir?

07.03.2023 09:58 - Son Güncelleme: 07.03.2023 09:58
Duş alsanız da fayda etmiyor! Vücudun en kirli yeri belli oldu, bilim insanları açıkladı! Herkes o bölge zannediyordu gerçek şaşırttı!

Vücudun en kirli yeri belli oldu. Bir çok kişi farklı biliyordu ama gerçek şaşırttı. Vücudumuzda banyo yapıldığında bile temizlenmeyen ve içerisinde milyonlarca virüs, bakteri barındıran bölgeler bilim insanları tarafından tek tek açıkladı. Peki bir insanın en kirli bölgesi neresi? Öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte detaylar...

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Duş alsanız da fayda etmiyor! Vücudun en kirli yeri belli oldu, bilim insanları açıkladı! Herkes o bölge zannediyordu gerçek şaşırttı!

Bilimsel araştırmalar ortaya çıkarttı ki vücudun en kirli bölgesi göbek deliği! Duş sırasında bile göbek deliği temizlenemiyor.

Duş alsanız da fayda etmiyor! Vücudun en kirli yeri belli oldu, bilim insanları açıkladı! Herkes o bölge zannediyordu gerçek şaşırttı!

Şekil olarak yeniden vücut içine yerleşen göbek bağı deliğe neden olur. Bu delik oldukça hassastır. Akarların biriktiği yer olan bu alanı temizlemek şarttır.

Duş alsanız da fayda etmiyor! Vücudun en kirli yeri belli oldu, bilim insanları açıkladı! Herkes o bölge zannediyordu gerçek şaşırttı!

VÜCUDUN EN KİRLİ YERİ OLAN GÖBEK DELİĞİ NASIL TEMİZLENİR?

Göbek deliğinde vücuttaki tüm bakterilerin birikmesine müsait bir alandır. Bilim insanların keşfettiği bu bakterileri temizlemek gerekir. Sizler için hassas olan bu yeri temizlemenin yollarını araştırdık.

Duş alsanız da fayda etmiyor! Vücudun en kirli yeri belli oldu, bilim insanları açıkladı! Herkes o bölge zannediyordu gerçek şaşırttı!

TUZLU SU

Banyo sırasında bir bardak suyun içine bir yemek kaşığı tuz koyup karıştırın.

Akabinde bu suyu göbek deliğinize boşaltın.

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