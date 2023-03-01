Dünyayı size dar edecek 3 burç! Sakın onlarla zıtlaşmayın! Hayatınızı zindana çevirirler!

Astrolojide kavgacı olarak tanımlanan bazı burçlar vardır. Kavgacı burçlar, insanlar arasındaki kavgaların yoğun olduğu burçlardır. Bu burçlar mücadele, rekabet ve saldırganlık özellikleriyle tanınır. Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçları kavgacı olarak kabul edilir ve ilişkilerinde de zorluklar yaşayabilir. Aşırı kavgacı doğaları, sorunları çözme sürecindeki iletişimi zorlaştırabilir. Ancak doğru yönetildiğinde bu burçların özellikleri bir ilişkiyi daha güçlü hale getirebilir.