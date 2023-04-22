1704'ten bu yana dillerden düşmeyen kehanet tüyler ürpertti! 2060 yılını bir köşeye yazın! Tam 37 yıl sonra...
İngiliz fizikçi ve matematikçi Sir Isaac Newton, bilimsel keşifleri ve yaptığı hesaplamalarla tarihte önemli bir yere sahiptir. Yerçekimi kurallarını yazması, ilk yansıtıcı teleskopu yapması ve Dünya'nın tam şeklini bulması bunlardan sadece birkaçıdır. Ancak Newton'un, Dünya'nın sonunun ne zaman geleceğine dair yaptığı hesaplamalar ve kehanetler de merak konusu olmuştur.
22.04.2023 16:03 - Son Güncelleme: 22.04.2023 16:03