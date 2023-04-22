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Haberler Trend 1704'ten bu yana dillerden düşmeyen kehanet tüyler ürpertti! 2060 yılını bir köşeye yazın! Tam 37 yıl sonra...

1704'ten bu yana dillerden düşmeyen kehanet tüyler ürpertti! 2060 yılını bir köşeye yazın! Tam 37 yıl sonra...

İngiliz fizikçi ve matematikçi Sir Isaac Newton, bilimsel keşifleri ve yaptığı hesaplamalarla tarihte önemli bir yere sahiptir. Yerçekimi kurallarını yazması, ilk yansıtıcı teleskopu yapması ve Dünya'nın tam şeklini bulması bunlardan sadece birkaçıdır. Ancak Newton'un, Dünya'nın sonunun ne zaman geleceğine dair yaptığı hesaplamalar ve kehanetler de merak konusu olmuştur.

takvim.com.tr
22.04.2023 16:03 - Son Güncelleme: 22.04.2023 16:03
Dünyanın şeklini nokta atış hesaplayan isim, resmen kıyamet gününün tarihini de verdi. Hepimiz göreceğiz hazırlanın

Newton, 1704 yılında İncil ve diğer dini yazıları yakından inceleyerek, Dünya'nın sonunun belirli bir tarihinde geleceğine inanıyordu. İnançlarına dayanarak yaptığı hesaplama sonucunda ise 2060 yılını işaret etti.

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Dünyanın şeklini nokta atış hesaplayan isim, resmen kıyamet gününün tarihini de verdi. Hepimiz göreceğiz hazırlanın

Bugün bile, Dünya'nın sonu hakkındaki kehanetler ve hesaplamalar halk arasında merak konusu olmaya devam etmektedir. Ancak, bu hesaplamaların ve kehanetlerin gerçekliği konusunda tartışmalar da sürmektedir.

Dünyanın şeklini nokta atış hesaplayan isim, resmen kıyamet gününün tarihini de verdi. Hepimiz göreceğiz hazırlanın

Newton'un hesaplamalarına göre, 2060 yılından önce Dünya'nın sonunun geleceği öngörülmektedir. Peki, bu hesaplamaların gerçekliği ne kadar doğru?

Dünyanın şeklini nokta atış hesaplayan isim, resmen kıyamet gününün tarihini de verdi. Hepimiz göreceğiz hazırlanın

Newton'un hesaplamaları ve kehanetleri hakkında tartışmalar olsa da, önemli olan bu hesaplamaların bilimsel yöntemlerle yapılmış olmasıdır.

Dünyanın şeklini nokta atış hesaplayan isim, resmen kıyamet gününün tarihini de verdi. Hepimiz göreceğiz hazırlanın

Newton, döneminin en önemli bilim insanlarından biri olduğundan, bu hesaplamalarının bilimsel yöntemlerle yapılmış olması da kaçınılmazdır.

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