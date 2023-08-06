Dünya'nın kırımızı listesinde! Tunceli'de ortaya çıktı! Elazığ, Bingöl, Malatya, Erzincan, Erzurum'da yaşayanlar..

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Güzelpınar köyünde, dünya genelinde kırmızı listede yer alan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki o canlı görenleri endişelendirdi. Uzun yıllardır bölgede nadir görülen bu önemli tür, uzmanların da dikkatini çekiyor. Dünyanın krımızı listesinde yer alan bu hayvan için uzmanlardan üst üste açıklamalar geldi. İşte detaylar...
Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Güzelpınar köyünde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Arap tavşanı, son yıllarda bölgede ender görülen ve önemli bir tür olarak kabul ediliyor.
Bu olay, nadir bir tür olan Arap tavşanının cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek belgelenmesi açısından büyük bir öneme sahip.
Arap tavşanı, doğal yaşam alanlarının yok olması, avlanma ve diğer insan kaynaklı tehditler nedeniyle nesli tehlike altında olan önemli bir türdür.