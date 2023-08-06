Dünya'nın kırımızı listesinde! Tunceli'de ortaya çıktı! Elazığ, Bingöl, Malatya, Erzincan, Erzurum'da yaşayanlar..

1 Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Güzelpınar köyünde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Arap tavşanı, son yıllarda bölgede ender görülen ve önemli bir tür olarak kabul ediliyor.

2 Bu olay, nadir bir tür olan Arap tavşanının cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek belgelenmesi açısından büyük bir öneme sahip.