Dünyanın en yaşlı insanlarındandı! Sırrı ortaya çıktı! 128 yıllık ömrünü 2 besine borçlu
128. doğum gününü kutlayan Mazibuko uzun ömrünün sırrını açıkladı. Uzun yaşamın sırrını ise yıllarca tükettiği iki besine bağlıyor. Mazibuko artık yürüyemese de iyi görüp konuşabildiğini belirtiyor. Uzun yaşamın sırrını ise yıllarca tükettiği iki besine bağlıyor. İşte Mazibuko'nun tükettiği o besinler...
11.07.2023 10:03 - Son Güncelleme: 11.07.2023 10:03
Dünyanın en yaşlı insanlarından biri olan Güney Afrikalı Johanna'nın uzun yaşam sırrı ortaya çıktı. Mazibuko 128. doğum gününü kutladı.
Bir mısır çiftliğinde doğan ve 12 kardeşin en büyüğü olan Johanna Mazibuko, çiftliklerde çok iyi şartlarda yaşadığını ve hiçbir sorunu olmadığını söyledi.