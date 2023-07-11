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Dünyanın en yaşlı insanlarındandı! Sırrı ortaya çıktı! 128 yıllık ömrünü 2 besine borçlu

128. doğum gününü kutlayan Mazibuko uzun ömrünün sırrını açıkladı. Uzun yaşamın sırrını ise yıllarca tükettiği iki besine bağlıyor. Mazibuko artık yürüyemese de iyi görüp konuşabildiğini belirtiyor. Uzun yaşamın sırrını ise yıllarca tükettiği iki besine bağlıyor. İşte Mazibuko'nun tükettiği o besinler...

takvim.com.tr
11.07.2023 10:03 - Son Güncelleme: 11.07.2023 10:03
Dünyanın en yaşlı insanlarındandı! Sırrı ortaya çıktı! 128 yıllık ömrünü 2 besine borçlu

Dünyanın en yaşlı insanlarından biri olan Güney AfrikaJohanna'nın uzun yaşam sırrı ortaya çıktı. Mazibuko 128. doğum gününü kutladı.

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Dünyanın en yaşlı insanlarındandı! Sırrı ortaya çıktı! 128 yıllık ömrünü 2 besine borçlu

"Dünyanın en yaşlı insanı" unvanı, medyada çeşitli haberlerde farklı kişilere veriliyor. Mazibuko, artık yürüyemese de iyi görebilme ve konuşabilme yeteneğine sahip. Uzun yaşamın sırrını ise yıllarca tükettiği 2 besinde bulduğunu düşünüyor.

Dünyanın en yaşlı insanlarındandı! Sırrı ortaya çıktı! 128 yıllık ömrünü 2 besine borçlu

Bir mısır çiftliğinde doğan ve 12 kardeşin en büyüğü olan Johanna Mazibuko, çiftliklerde çok iyi şartlarda yaşadığını ve hiçbir sorunu olmadığını söyledi.

Dünyanın en yaşlı insanlarındandı! Sırrı ortaya çıktı! 128 yıllık ömrünü 2 besine borçlu

Çocukluğunu tam olarak hatırlayamadığını söyelyen yaşlı kadın, çiftliklerde çekirge istilası olduğu zamanlarda bazıların yakalayıp yediklerini ve tadının da ete benzediğini belirtti.

Dünyanın en yaşlı insanlarındandı! Sırrı ortaya çıktı! 128 yıllık ömrünü 2 besine borçlu

Büyürken ise yediği besinler arasında taze süt ile yabani ıspanak olduğunu söyledi.

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